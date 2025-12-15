Ivo Costantino, el nuevo nombre que analiza Colón para reforzar el ataque

Ivo Costantino de último paso por Deportivo Morón, aparece en el radar de Colón como una alternativa para potenciar la ofensiva para el 2026.

Colón comenzó a mover fichas en la búsqueda de variantes ofensivas y en las últimas horas surgió un nuevo nombre que se suma al radar del club. Se trata de Ivo Costantino, atacante que viene de tener una temporada destacada en Deportivo Morón y que aparece como una opción concreta para reforzar la delantera rojinegra.

Ivo Costantino se formó futbolísticamente en Belgrano de Córdoba, donde integró las divisiones juveniles y el plantel entre 2019 y 2021. En ese período dio sus primeros pasos en el fútbol profesional antes de iniciar un recorrido que lo llevó por distintos clubes del ascenso argentino.

LEER MÁS: Estudiantes campeón y el saludo de Colón: un vínculo de títulos que vuelve a cruzarse

En 2021 pasó a San Martín de San Juan, luego continuó su carrera en Deportivo Español durante 2022 y en 2023 defendió los colores de Comunicaciones. Su evolución lo llevó en 2024 a Atlanta y, finalmente, en la temporada 2025 se convirtió en una de las piezas ofensivas de Deportivo Morón.

Números que lo respaldan

Los registros del delantero muestran constancia y presencia en el área. En la Primera Nacional acumula 95 partidos y 15 goles, mientras que en la Primera B Metropolitana disputó 32 encuentros y convirtió 11 tantos.

Embed

Su último año en el “Gallo” fue uno de los más productivos: jugó 33 partidos en la fase regular, con 2.524 minutos en cancha, aportando ocho goles y una asistencia. Además, en el Reducido sumó cinco presentaciones más (421 minutos) y anotó un gol, siendo una opción sostenida dentro de la estructura ofensiva del equipo.

Una alternativa que gana terreno

En un mercado donde Colón apunta a potenciar su poder de fuego, el nombre de Ivo Costantino aparece como una alternativa a considerar por su experiencia en la categoría, su recorrido por distintos contextos competitivos y su capacidad para sostener rendimientos a lo largo de la temporada.

LEER MÁS: Eduardo Domínguez, una década ganadora: todos los títulos del ex DT de Colón

Por ahora, se trata de un nombre en análisis, pero su perfil encaja en la búsqueda de Colón: un delantero con rodaje, conocimiento del ascenso y números que avalan su aporte ofensivo. El mercado recién empieza y el radar sabalero sigue activo.