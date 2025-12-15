Uno Santa Fe | Colón | Colón

Ivo Costantino, el nuevo nombre que analiza Colón para reforzar el ataque

Ivo Costantino de último paso por Deportivo Morón, aparece en el radar de Colón como una alternativa para potenciar la ofensiva para el 2026.

Ovación

Por Ovación

15 de diciembre 2025 · 09:12hs
Ivo Costantino, el nuevo nombre que analiza Colón para reforzar el ataque

Colón comenzó a mover fichas en la búsqueda de variantes ofensivas y en las últimas horas surgió un nuevo nombre que se suma al radar del club. Se trata de Ivo Costantino, atacante que viene de tener una temporada destacada en Deportivo Morón y que aparece como una opción concreta para reforzar la delantera rojinegra.

Un recorrido amplio en el ascenso

Ivo Costantino se formó futbolísticamente en Belgrano de Córdoba, donde integró las divisiones juveniles y el plantel entre 2019 y 2021. En ese período dio sus primeros pasos en el fútbol profesional antes de iniciar un recorrido que lo llevó por distintos clubes del ascenso argentino.

LEER MÁS: Estudiantes campeón y el saludo de Colón: un vínculo de títulos que vuelve a cruzarse

En 2021 pasó a San Martín de San Juan, luego continuó su carrera en Deportivo Español durante 2022 y en 2023 defendió los colores de Comunicaciones. Su evolución lo llevó en 2024 a Atlanta y, finalmente, en la temporada 2025 se convirtió en una de las piezas ofensivas de Deportivo Morón.

Números que lo respaldan

Los registros del delantero muestran constancia y presencia en el área. En la Primera Nacional acumula 95 partidos y 15 goles, mientras que en la Primera B Metropolitana disputó 32 encuentros y convirtió 11 tantos.

Embed

Su último año en el “Gallo” fue uno de los más productivos: jugó 33 partidos en la fase regular, con 2.524 minutos en cancha, aportando ocho goles y una asistencia. Además, en el Reducido sumó cinco presentaciones más (421 minutos) y anotó un gol, siendo una opción sostenida dentro de la estructura ofensiva del equipo.

Una alternativa que gana terreno

En un mercado donde Colón apunta a potenciar su poder de fuego, el nombre de Ivo Costantino aparece como una alternativa a considerar por su experiencia en la categoría, su recorrido por distintos contextos competitivos y su capacidad para sostener rendimientos a lo largo de la temporada.

LEER MÁS: Eduardo Domínguez, una década ganadora: todos los títulos del ex DT de Colón

Por ahora, se trata de un nombre en análisis, pero su perfil encaja en la búsqueda de Colón: un delantero con rodaje, conocimiento del ascenso y números que avalan su aporte ofensivo. El mercado recién empieza y el radar sabalero sigue activo.

Colón Ivo Costantino Deportivo Morón
Noticias relacionadas
cuenta regresiva en colon: una semana clave para levantar la inhibicion

Cuenta regresiva en Colón: una semana clave para levantar la inhibición

Franco García, extremo derecho que jugó este año en San Martín de Tucumán, está en el radar de Colón.

El extremo que Colón tiene en la mira y por el cual busca avanzar

los jugadores con contrato que estan siendo evaluados por medran y colotto

Los jugadores con contrato que están siendo evaluados por Medrán y Colotto

Delfor Minervino es uno de los jugadores apuntados por Colón.

Colón tiene en la mira al lateral derecho Delfor Minervino

Lo último

Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Atenas cierra el año ante Platense en Vicente López

Atenas cierra el año ante Platense en Vicente López

El emotivo mensaje de un chico santafesino de 14 años que vive en un hogar para esta Navidad: Anhelo con toda mi alma tener una familia

El emotivo mensaje de un chico santafesino de 14 años que vive en un hogar para esta Navidad: "Anhelo con toda mi alma tener una familia"

Último Momento
Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Atenas cierra el año ante Platense en Vicente López

Atenas cierra el año ante Platense en Vicente López

El emotivo mensaje de un chico santafesino de 14 años que vive en un hogar para esta Navidad: Anhelo con toda mi alma tener una familia

El emotivo mensaje de un chico santafesino de 14 años que vive en un hogar para esta Navidad: "Anhelo con toda mi alma tener una familia"

Coronda: detuvieron al padre de una adolescente de 17 años hallada muerta en su vivienda

Coronda: detuvieron al padre de una adolescente de 17 años hallada muerta en su vivienda

¿Censura o modernización? La reforma del Código Penal en la mira por el riesgo a la libertad de expresión

¿Censura o modernización? La reforma del Código Penal en la mira por el riesgo a la libertad de expresión

Ovación
Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

Colón tiene a su primer refuerzo: llega el lateral Leandro Allende

El extremo que Colón tiene en la mira y por el cual busca avanzar

El extremo que Colón tiene en la mira y por el cual busca avanzar

Andrés Yllana, el elegido para ser nuevo DT de San Martín de Tucumán

Andrés Yllana, el elegido para ser nuevo DT de San Martín de Tucumán

Kimberley se quedó con el Clausura del Promocional en un final para el infarto

Kimberley se quedó con el Clausura del Promocional en un final para el infarto

Se fue de Colón y jugará en la segunda categoría de Grecia

Se fue de Colón y jugará en la segunda categoría de Grecia

Policiales
Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026