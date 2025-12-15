AFA respaldó a Ituzaingó tras juicio millonario y evitó la quiebra del club de ascenso

El Club Atlético Ituzaingó recibió un aporte económico de la AFA luego de perder un juicio millonario, asegurando la continuidad de la institución del fútbol de ascenso.

El Club Atlético Ituzaingó estuvo al borde de la extinción luego de perder un juicio millonario por daños y perjuicios, pero la intervención de la AFA resultó clave para evitar el cierre definitivo de la institución, que cumple un rol social y deportivo fundamental en la zona oeste del Gran Buenos Aires .

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, las autoridades del club fueron recibidas por el presidente de la AFA, Claudio Tapia , quien garantizó un aporte económico vital para afrontar la condena judicial. La propia AFA confirmó que la medida buscó “proteger la estabilidad del club” y garantizar la continuidad de sus actividades.

La Asociación del Fútbol Argentino garantizará que Ituzaingó mantenga sus puertas abiertas



Comunicado:

El origen del conflicto judicial

El conflicto se generó por una demanda iniciada por una ex alumna de gimnasia artística que sufrió un accidente en 2011 y quedó en silla de ruedas. Aunque Ituzaingó argumentó que la actividad estaba tercerizada, la Justicia consideró al club responsable y dictó la sentencia en diciembre de 2024, tras un proceso iniciado en 2013 en el Juzgado Civil y Comercial N°8 de Morón.

Continuidad del club y compromiso social

La dirigencia del “Verde” destacó públicamente el respaldo de la AFA, afirmando que este gesto permitirá “seguir planificando el normal desarrollo de una institución que recibe a miles de chicos y chicas de la ciudad”. Además, precisaron que el juicio no está vinculado a la actividad futbolística, sino a un hecho aislado de la institución.

Desde el club también resaltaron la buena predisposición de la damnificada para llegar a un acuerdo que ponga fin al proceso legal en los próximos meses y reafirmaron su compromiso de trabajar junto a la AFA por y para el fútbol, garantizando la continuidad de una institución histórica del ascenso argentino.