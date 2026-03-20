Atlético Tucumán, obligado a reaccionar ante un irregular Gimnasia

Atlético Tucumán recibirá este viernes desde las 21 a Gimnasia (LP) en el Monumental José Fierro, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026.

Atlético Tucumán afrontará este viernes un partido de enorme importancia cuando reciba a Gimnasia de La Plata en el Estadio Monumental Presidente José Fierro, en el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 21, contará con el arbitraje de Andrés Gariano, tendrá a Maximiliano Macheroni en el VAR y será televisado por ESPN Premium.

El compromiso encuentra a los dos equipos con necesidades diferentes, pero igual de urgentes. Por un lado, el Decano atraviesa un presente muy delicado, con apenas una victoria en lo que va del año y demasiado cerca de la zona de descenso. Del otro, el Lobo llega golpeado por una caída inesperada en La Plata, aunque todavía se mantiene en puestos de clasificación a los octavos de final.

Atlético Tucumán, entre la presión y la necesidad

La realidad de Atlético Tucumán es preocupante. El equipo tucumano apenas pudo ganar un partido en toda la temporada y su campaña lo ubica entre los peores conjuntos del año. Hasta aquí, el Decano solo consiguió un triunfo, sumó tres empates y sufrió seis derrotas, números que explican el complicado momento que atraviesa.

La última presentación dejó otra señal de alarma, con la derrota 2-1 ante Barracas Central, un resultado que profundizó la crisis futbolística. Ni siquiera el cambio de entrenador logró torcer de inmediato el rumbo: tras la salida de Hugo Colace, la dirigencia apostó por la llegada de Julio César Falcioni, pero desde su desembarco el equipo apenas cosechó un punto de seis posibles.

Por eso, el partido ante Gimnasia aparece como una oportunidad clave para empezar a cambiar la historia. Si logra quedarse con los tres puntos, Atlético Tucumán llegará a nueve unidades, aunque todavía permanecerá lejos de los puestos de playoffs. De todos modos, la victoria le permitiría tomar aire en la pelea por la tabla anual y alejarse del fondo.

Gimnasia quiere defender su lugar entre los ocho

Del lado visitante, Gimnasia también llega con heridas recientes, aunque con un panorama más alentador. El conjunto platense venía de conseguir una buena victoria 2-1 ante Banfield como visitante, pero en la jornada pasada dejó escapar un partido increíble frente a Independiente Rivadavia, que lo venció 3-2 en el Bosque luego de que el Lobo estuviera en ventaja en dos ocasiones.

Ese tropiezo dejó al equipo de Fernando Zaniratto con 14 puntos, ubicado en el octavo puesto de la Zona B, es decir, en el último escalón de clasificación a los octavos de final. Por eso, una victoria en Tucumán le permitiría afirmarse en esa posición y trepar hasta las 17 unidades.

En cambio, un empate o una derrota podrían complicar seriamente su panorama, ya que otros resultados podrían sacarlo de la zona de clasificación. En ese sentido, el duelo en el norte argentino también representa una prueba importante para un Gimnasia que busca mayor regularidad en el torneo.

Un cruce con mucho en juego

Más allá de los presentes distintos, el partido promete tensión y necesidad. Atlético Tucumán sabe que no puede dejar pasar más oportunidades si quiere escapar del fondo y recuperar confianza, mientras que Gimnasia necesita sumar para no perder terreno en la pelea por meterse en la fase final.

Será, en definitiva, un duelo con puntos pesados en disputa: para el Decano, por la obligación de reaccionar; para el Lobo, por la importancia de sostenerse en carrera.

Probables formaciones

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso, Luciano Vallejo; Gabriel Compagnucci, Renzo Tesuri, Franco Nicola, Javier Domínguez, Ezequiel Ham; Carlos Abeldaño.

DT: Julio César Falcioni.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Ignacio Fernández, Augusto Max, Manuel Panaro, Nicolás Barros Schelotto, Lucas Castro; Marcelo Torres.

DT: Fernando Zaniratto.

Datos del partido

Hora: 21:00

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Maximiliano Macheroni

Estadio: Monumental Presidente José Fierro

TV: ESPN Premium