Atlético Tucumán recibe a Aldosivi con el debut de Julio Falcioni en el banco

Atlético Tucumán y Aldosivi animarán un duelo de necesitados, este miércoles desde las 22 en el José Fierro. En el Decano debuta Julio Falcioni como DT.

11 de marzo 2026 · 08:04hs
Los días de Julio Falcioni parecen estar contados en Colón

UNO Santa Fe / José Busiemi

Los días de Julio Falcioni parecen estar contados en Colón, con una campaña pésima a nivel local.

Atlético Tucumán afrontará este miércoles un partido clave cuando reciba a Aldosivi, en un encuentro correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional que marcará el regreso a la actividad de Julio César Falcioni.

El compromiso se disputará desde las 22 en el Estadio Monumental José Fierro, con arbitraje de Felipe Viola. En el VAR estará Yamil Possi, mientras que la transmisión televisiva será a través de ESPN Premium.

El regreso del “Emperador” en Atlético Tucumán

Después de más de un año y medio alejado de la dirección técnica, Falcioni vuelve al ruedo para asumir un desafío complejo: levantar a un Atlético Tucumán que necesita resultados con urgencia. El experimentado entrenador, de 69 años, vuelve a dirigir tras sus pasos por clubes como Banfield, Boca Juniors y Independiente.

En su presentación, el técnico dejó en claro cuál será su idea inicial para estabilizar al equipo: “Esperemos poner dos micros, uno delante del otro, y empezar a sumar puntos”, expresó, en alusión a la necesidad de reforzar el orden defensivo.

El Decano llega golpeado tras la dura derrota por 3-0 frente a Racing Club en condición de local, un partido en el que quedaron en evidencia problemas en la última línea y falta de coordinación entre las distintas líneas del equipo.

Aldosivi también necesita reaccionar

Enfrente estará un Aldosivi que tampoco atraviesa un buen momento. El conjunto marplatense dirigido por Guillermo Farré viene de caer 2-0 ante Banfield y acumula cuatro derrotas en ocho fechas, lo que lo mantiene en el fondo de la tabla anual y de su zona.

Otro dato preocupante para el Tiburón es su escasa producción ofensiva: apenas dos goles convertidos en ocho partidos, una estadística que refleja las dificultades del equipo para transformar el dominio territorial en situaciones claras y en resultados.

Con este panorama, el duelo en Tucumán tendrá un condimento especial: el debut de Falcioni y la necesidad de ambos equipos de comenzar a sumar para cambiar el rumbo en el campeonato.

- Probables formaciones -

Atlético Tucumán:Tomás Durso; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari o Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Javier Domínguez, Nicolás Laméndola; Martín Benítez y Carlos Abeldaño. DT: Julio César Falcioni.

Aldosivi:Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Fernando Román, Lucas Rodríguez; Roberto Bochi, Federico Gino; Natanael Guzmán, Mauro Da Luz, Alan Sosa. DT: Guillermo Farré.

Hora: 22.00.

Árbitro: Felipe Viola.

VAR: Yamil Possi.

Estadio: Monumental José Fierro (Tucumán).

TV: ESPN Premium.

Atlético Tucumán Aldosivi Falcioni
