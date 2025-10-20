Atlético Tucumán y San Lorenzo buscan meterse en puestos de clasificación

El encuentro entre Atlético Tucumán e Instituto se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el Estadio Monumental José Fierro.

Atlético Tucumán y San Lorenzo chocan este lunes en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol .

El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el Estadio Monumental José Fierro. Se podrá ver por TNT Sports.

Los dos equipos buscarán una victoria para mantenerse en zona de playoffs. Ambos vienen de una derrota en la pasada jornada.

Probables formaciones de Atlético Tucumán vs San Lorenzo

Atlético Tucumán: Matías Mansilla, Damián Martínez, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Nicolás Laméndola, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Kevin López o Lautaro Godoy; Ramiro Ruiz Rodríguez o Mateo Bajamich y Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.