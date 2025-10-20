Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Día clave para Unión: se define si Estigarribia podrá jugar ante Defensa

Marcelo Estigarribia sigue afectado en una de sus rodillas, y Leonardo Madelón definirá si lo concentra o no en Unión ante Defensa y Justicia.

20 de octubre 2025 · 07:59hs
Unión atraviesa un momento decisivo en el Torneo Clausura de la Liga Profesional. Este lunes será un día clave en la preparación del equipo, ya que se evaluará a Marcelo Estigarribia para determinar si estará en condiciones de ser parte del partido de este martes a las 19.15 ante Defensa y Justicia, en el estadio 15 de Abril. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 de la Zona A, será dirigido por Nazareno Arasa.

Qué le ocurre a Marcelo Estigarribia

El delantero arrastra una sinovitis que le provoca dolores persistentes, aunque no presenta una lesión estructural. Esta molestia le impidió jugar ante Aldosivi y lo relegó al banco frente a Central Córdoba, donde ingresó en el segundo tiempo sin poder mostrar su mejor versión.

LEER MÁS: Madelón tiene definido el equipo titular de Unión jugar con Defensa y Justicia

Su rendimiento físico está siendo monitoreado de cerca, y todo indica que, en caso de ser incluido, ocuparía un lugar entre los suplentes y no en el once titular, por lo que sería su tercer partido consecutivo sin arrancar desde el inicio.

En su ausencia, Leonardo Madelón debió reconfigurar el frente ofensivo. Ante Aldosivi apostó por Lucas Gamba desde el arranque, mientras que frente a Central Córdoba ocupó su lugar Nicolás Palavecino, un jugador de características distintas. No obstante, quien asoma como principal alternativa para este martes es Agustín Colazo, que viene de marcar su primer gol con la camiseta rojiblanca y podría ser ratificado tras su buen ingreso en Santiago del Estero.

Ante Defensa, un duelo clave para Unión

El duelo frente al Halcón será clave para el Tatengue, que llega fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. Cualquiera sea el resultado del cruce entre Tigre y Barracas Central, Unión quedará momentáneamente marginado de esa zona, cuando hace apenas un par de fechas se ubicaba como líder de la Zona A.

LEER MÁS: Unión está más obligado que nunca a ganarle a Defensa y Justicia

Por eso, la presión será doble: ganar para volver a meterse entre los clasificados y, al mismo tiempo, dar un paso clave para asegurar su permanencia en la Liga Profesional, ya que un triunfo lo haría inalcanzable para Aldosivi, que viene de caer ante Racing en Avellaneda y lo alejaría nuevamente de San Martín (SJ).

Unión buscará volver a hacerse fuerte en casa, en una tarde/noche que puede marcar un punto de inflexión en su campaña. Y mientras los hinchas esperan por la recuperación de Estigarribia, Madelón deberá definir si apuesta por continuidad o variantes para intentar recuperar la memoria futbolística de un equipo que necesita volver a ganar para creer.

