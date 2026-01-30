Atractivo comienzo de la cuarta fecha de la Liga Nacional Masculina

En un intenso fin de semana para la Liga Nacional Masculina, Villa Dora visitará a Libertad en San Jerónimo Norte, y Gimnasia se presentará en Villa Constitución.

Se vienen los encuentros inter parejas y todos los equipos jugarán en casa en un fin de semana histórico en el vóley nacional. Los choques por la cuarta y quinta fecha de la Liga Nacional Masculina que organiza la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA) se concretará ida y vuelta, entre la presente jornada de viernes y el próximo domingo. Habrá acción en San Jerónimo Norte y en Villa Constitución para los equipos santafesinos.

Por la Zona A de la Liga Nacional Masculina este viernes se disputarán cuatro cotejos correspondientes a la cuarta fecha del certamen. El más importante, porque involucra a dos escuadras de la Asociación Santafesina, se desarrollará en la ciudad de San Jerónimo Norte. A partir de las 21, en el estadio La Calderita, Libertad será anfitrión de Villa Dora con los arbitrajes de Maite Carelli y Pablo Pérez.

La revancha del cruce entre liberteños y santafesinos se producirá el próximo domingo 1° de febrero, a partir de las 19, en el estadio Andrés Meynet, cuando Villa Dora reciba la visita de Libertad de San Jerónimo Norte con los referatos de Daniel Vildoza y Sebastián Gómez.

Los dirigidos por Estanislao Vachino, que vaya paradoja, venía de ser el entrenador del plantel femenino de Villa Dora, ahora lo hace desde el banco de Libertad de San Jerónimo Norte, cuyo equipo tuvo un comienzo negativo, cayendo ante Lafinur y La Calera, pero en el segundo weekend, logró recomponerse y derrotar a UVT y a Obras de San Juan. El pasado fin de semana venció a Echagüe y cayó frente al Paraná Rowing Club.

El presente de la escuadra de barrio Sargento Cabral es más que positiva, ya que había arrancado superando a Lafinur en San Luis y en Córdoba, a La Calera, mientras que en el segundo weekend, derrotó a UVT y cayó frente a Obras de San Juan en condición de local. El pasado fin de semana, en su incursión a la ciudad de Paraná, derrotó en el tie break a Echague pero fue superado por el Paraná Rowing Club.

Además del choque de los cuadros santafesinos, en la provincia de San Luis, a partir de las 21, Lafinur será anfitrión de La Calera de Córdoba, mientras que UVT recibirá a Obras de San Juan, y en el Luis Butta, de la capital entrerriana, Echagüe de Paraná recibirá al Paraná Rowing Club bajo los arbitrajes de Renzo Leiva y Gabriel Casari.

Las posiciones seencuentran del siguiente modo: Obras de San Juan y La Calera de Córdoba 12; Paraná Rowing Club y Villa Dora 11; Libertad de San Jerónimo Norte 9, Lafinur de San Luis 8, Echagüe de Paraná 5 y Unión Vecinal Trinidad de San Juan 4.

Gimnasia y Esgrima viaja al sur provincial

En el complejo ubicado en el kilómetro 2 de la ruta nacional 177, por la Zona B, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe se medirá con el equipo de Citta de Villa Constitución a partir de las 21, con el arbitraje de Matías Cagiaoy y Cristian Chunco. El elenco del sur provincial y los santafesinos son pareja en el certamen federal que organiza la FeVA.

El cotejo por la quinta fecha se disputará el próximo domingo a las 19, en el estadio Húngaro Crespi, Gimnasia y Esgrima recibirá a Citta de Villa Constitución con los referatos de Emiliano Gasser y Maite Carelli. Las posiciones en este estamento se encuentran del siguiente modo: Sonder 18, Normal 3 16, Citta 10, Ateneo de Catamarca y Gimnasia y Esgrima de Santa Fe 7; Ferro Carril Oeste 6, Infernales 5 y Estudiantes de La Plata 3.

En la presente jornada de viernes, por el cuarto capítulo, en el microestadio Delmi, Infernales Vóley de Salta jugará con Ateneo Mariano Moreno de Catamarca, y en la Fábrica, Sonder de Rosario recibirá a Escuela Normal 3 de Rosario. Por su parte, en el estadio multideportivo ubicado en el barrio porteño de Caballito, Ferro Carril Oeste jugará frente a Estudiantes de La Plata.