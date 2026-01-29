Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Argentina tiene calendario y sedes confirmadas para la VNL 2026

La FIVB oficializó el recorrido de la Argentina en la Liga de las Naciones de Vóley en un torneo que tendrá su gran definición en China. Argentina comenzará en junio su primer week.

29 de enero 2026 · 09:37hs
Argentina ya tiene calendario y sedes confirmadas para la fase regular.

La FIVB anunció el calendario y sedes de la VNL y Argentina jugará en Brasil, Polonia y Japón la fase regular. En caso de acceder a las finales, viajará a China. El debut en esta competencia internacional será entre el 10 y 14 de junio en Brasilia, donde los dirigidos por Horacio Dileo afrontarán el Week 1. Dos semanas más tarde, la Selección se trasladará a Gliwice, en Polonia, para el segundo Week. El cierre será del 15 al 19 de julio en Kansai, localidad de Japón.

Argentina en la Liga de las Naciones de vóley

La Selección Argentina ya conoce su hoja de ruta para la VNL 2026 y el anuncio oficial confirmó que el equipo disputará la fase regular en tres sedes y que, en caso de meterse entre los mejores, tendrá como destino China para la definición.

Bajo la conducción de Horacio Dileo, Argentina afrontará el Week 1 en Brasilia del 10 al 14 de junio.

Luego, dos semanas más tarde, viajará a Gliwice (Polonia) para el Week 2 entre el 24 y el 28 de junio, antes del cierre del recorrido en Kansai (Japón) del 15 al 19 de julio, tramo decisivo para acomodarse en la tabla general.

Agenda confirmada de Argentina en la VNL 2026:

• Week 1 (10–14 de junio): Brasilia, Brasil

• Week 2 (24–28 de junio): Gliwice, Polonia

• Week 3 (15–19 de julio): Kansai, Japón

• Finales (29/7 al 2/8): Ningbo, China

Argentina Liga de las Naciones FIVB
