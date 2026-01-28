Regatas de Santa Fe afrontará la Liga Federal en San Juan

Del 3 al 12 de febrero en San Juan, Regatas de Santa Fe será protagonista de la Liga Federal 2026. La entidad lagunera tiene todo listo para este desafío.

Se acerca la Liga Federal 2026 que organiza la FeVA. La competencia contará con la participación de 26 equipos en la rama masculina, y 22 elencos en mujeres, los cuales fueron divididos en 4 zonas, donde los 4 mejores pasan a los play off.

La competencia se desarrollará en la provincia de San Juan del 3 al 12 de febrero y contará con la participación de Regatas de Santa Fe. La entidad lagunera tiene definido el plantel que viajará a tierras cuyanas bajo la conducción de Florencia Delfino.

Regatas de Santa Fe, ante un desafío federal

La entidad lagunera de nuestra capital integrará la Zona 3 junto a Club Hispano y Ausonia de San Juan, Gremio Vóley (Santa Cruz), Mantial (Tucumán) y Club Junín (Buenos Aires). San Juan comienza a palpitar una nueva edición de la Liga Federal Argentina de Vóley, un certamen que reunirá a los mejores clubes del país y que se llevará a cabo en el estadio Aldo Cantoni, Obras de San Juan y en el Velódromo de la capital sanjuanina.

La entrenadora en jefe de la escuadra lagunera le dijo a UNO Santa Fe que ""Las expectativas que tenemos para afrontar esta Liga Federal son muy altas, vamos a viajar a San Juan, que va a juntar a equipos de todo el país. Es un torneo que tendrá un gran nivel competitivo, con varios equipos históricos, otros que son proyectos y que están en desarrollo. Vamos a ir a buscar la clasificación a la Liga Nacional".

En cuanto a como ha sido la preparación, Florencia Delfino manifestó que "El equipo comenzó con los entrenamientos una vez que finalizó el torneo de la Asociación Santafesina, esto es de diciembre del año pasado. Como la mayoría son jugadoras del club, solamente tenemos un refuerzo, que es Malena Sorba de Gimnasia y Esgrima, y dos chicas de Entre Ríos, que ya venían jugando con nosotros pero no se habían federado, que son Lucía Giménez de Diamante y Carolina Wetzel"

"La otra incorporación es Cecilia Vicino, que es de mucha experiencia, y ha pasado Gimnasia, Villa Dora, y terminó jugando hace unos años en Regatas y ahora volvió a resurgir su ganas de jugar, y nos vino muy bien porque es justo lo que estábamos necesitando al ser un grupo muy joven, y este es un aporte de mucha importancia para nosotras" resaltó la responsable técnica de la escuadra lagunera.

Las zonas y los objetivos del Verde y Oro

Será la quinta edición de esta competencia oficial que ahora se desarrollará en San Juan, y sobre la zona que les tocó, la entrenadora dijo que "Nos tocó una zona contra equipo que no hemos jugado nunca. Nos tocado equipos de Tucumán, San Juan, de Junín de Buenos Aires, es decir que es bien Federal. Todos van a ser una sorpresa, porque si bien hemos podido ver algunos videos, no mucho más que eso. Pero nosotros tenemos bien claro cuales son nuestros objetivos".

image Florencia Delfino es la entrenadora en jefe del conjunto lagunero que jugará en San Juan.

"Regatas cuando tomó la determinación de afrontar esta competencia fue para empezar a foguear a las chicas del club y por eso es que tenemos pocos refuerzos. La idea es poder jugar con la mayoría de jugadoras del club, y que sea de utilidad para todos los estamentos del vóley de Regatas. Buscamos sumar experiencia, que las jugadoras jóvenes nuestras crezcan, y puedan aprovechar esta competencia que es de mucha exigencia y nivel" sostuvo Delfino, una entrenadora que es de la casa.

La ex jugadora de la entidad ubicada en avenida Alem y Vélez Sarsfield de la capital santafesino resaltó que "La verdad es que nosotros venimos entrenando muy bien, y a pesar de tener jugadoras jóvenes, creo que tenemos mucho talento para poder aprovecharlo. No quiero dejar de pasar la oportunidad de resaltar el trabajo que viene haciendo la subcomisión de vóley del club, liderado por Iván Sorba, Ana Laura Poncio, Noel Conesa y Milagros Di Lucca, que son todos ex jugadores y sin ellos nada de esto sería posible. Nunca recibimos un no como respuesta, y eso está bueno trabajar con personas con están con el mismo objetivo, que es reflotar el vóley lagunero".

El plantel de Regatas de Santa Fe que viajará a San Juan a jugar la Liga Federal es el siguiente:

Armadoras: Malena Sorba y Trinidad Robineau

Líberos: Cecilia Vicino y Catalina Bellone.

Opuestas: Santina Montesano e Indra Rizzi.

Centrales: Agustina Marotte, Candela Gancedo, Sarah Müller y Lucia Giménez

Puntas: Carolina Wetzel, Ailen Sorba, Milagros Mecoli y Laura Kiener.

Preparador físico: Tadeo Vanstrate.

Entrenadora en jefe: Florencia Delfino.