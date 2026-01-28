Uno Santa Fe | Ovación | Regatas

Regatas de Santa Fe afrontará la Liga Federal en San Juan

Del 3 al 12 de febrero en San Juan, Regatas de Santa Fe será protagonista de la Liga Federal 2026. La entidad lagunera tiene todo listo para este desafío.

Ovación

Por Ovación

28 de enero 2026 · 08:59hs
Regatas de Santa Fe tiene todo listo para afrontar la Liga Federal de vóley.

Regatas de Santa Fe tiene todo listo para afrontar la Liga Federal de vóley.

Se acerca la Liga Federal 2026 que organiza la FeVA. La competencia contará con la participación de 26 equipos en la rama masculina, y 22 elencos en mujeres, los cuales fueron divididos en 4 zonas, donde los 4 mejores pasan a los play off.

La competencia se desarrollará en la provincia de San Juan del 3 al 12 de febrero y contará con la participación de Regatas de Santa Fe. La entidad lagunera tiene definido el plantel que viajará a tierras cuyanas bajo la conducción de Florencia Delfino.

Regatas de Santa Fe, ante un desafío federal

La entidad lagunera de nuestra capital integrará la Zona 3 junto a Club Hispano y Ausonia de San Juan, Gremio Vóley (Santa Cruz), Mantial (Tucumán) y Club Junín (Buenos Aires). San Juan comienza a palpitar una nueva edición de la Liga Federal Argentina de Vóley, un certamen que reunirá a los mejores clubes del país y que se llevará a cabo en el estadio Aldo Cantoni, Obras de San Juan y en el Velódromo de la capital sanjuanina.

La entrenadora en jefe de la escuadra lagunera le dijo a UNO Santa Fe que ""Las expectativas que tenemos para afrontar esta Liga Federal son muy altas, vamos a viajar a San Juan, que va a juntar a equipos de todo el país. Es un torneo que tendrá un gran nivel competitivo, con varios equipos históricos, otros que son proyectos y que están en desarrollo. Vamos a ir a buscar la clasificación a la Liga Nacional".

En cuanto a como ha sido la preparación, Florencia Delfino manifestó que "El equipo comenzó con los entrenamientos una vez que finalizó el torneo de la Asociación Santafesina, esto es de diciembre del año pasado. Como la mayoría son jugadoras del club, solamente tenemos un refuerzo, que es Malena Sorba de Gimnasia y Esgrima, y dos chicas de Entre Ríos, que ya venían jugando con nosotros pero no se habían federado, que son Lucía Giménez de Diamante y Carolina Wetzel"

"La otra incorporación es Cecilia Vicino, que es de mucha experiencia, y ha pasado Gimnasia, Villa Dora, y terminó jugando hace unos años en Regatas y ahora volvió a resurgir su ganas de jugar, y nos vino muy bien porque es justo lo que estábamos necesitando al ser un grupo muy joven, y este es un aporte de mucha importancia para nosotras" resaltó la responsable técnica de la escuadra lagunera.

Las zonas y los objetivos del Verde y Oro

Será la quinta edición de esta competencia oficial que ahora se desarrollará en San Juan, y sobre la zona que les tocó, la entrenadora dijo que "Nos tocó una zona contra equipo que no hemos jugado nunca. Nos tocado equipos de Tucumán, San Juan, de Junín de Buenos Aires, es decir que es bien Federal. Todos van a ser una sorpresa, porque si bien hemos podido ver algunos videos, no mucho más que eso. Pero nosotros tenemos bien claro cuales son nuestros objetivos".

image
Florencia Delfino es la entrenadora en jefe del conjunto lagunero que jugar&aacute; en San Juan.

Florencia Delfino es la entrenadora en jefe del conjunto lagunero que jugará en San Juan.

"Regatas cuando tomó la determinación de afrontar esta competencia fue para empezar a foguear a las chicas del club y por eso es que tenemos pocos refuerzos. La idea es poder jugar con la mayoría de jugadoras del club, y que sea de utilidad para todos los estamentos del vóley de Regatas. Buscamos sumar experiencia, que las jugadoras jóvenes nuestras crezcan, y puedan aprovechar esta competencia que es de mucha exigencia y nivel" sostuvo Delfino, una entrenadora que es de la casa.

La ex jugadora de la entidad ubicada en avenida Alem y Vélez Sarsfield de la capital santafesino resaltó que "La verdad es que nosotros venimos entrenando muy bien, y a pesar de tener jugadoras jóvenes, creo que tenemos mucho talento para poder aprovecharlo. No quiero dejar de pasar la oportunidad de resaltar el trabajo que viene haciendo la subcomisión de vóley del club, liderado por Iván Sorba, Ana Laura Poncio, Noel Conesa y Milagros Di Lucca, que son todos ex jugadores y sin ellos nada de esto sería posible. Nunca recibimos un no como respuesta, y eso está bueno trabajar con personas con están con el mismo objetivo, que es reflotar el vóley lagunero".

El plantel de Regatas de Santa Fe que viajará a San Juan a jugar la Liga Federal es el siguiente:

Armadoras: Malena Sorba y Trinidad Robineau

Líberos: Cecilia Vicino y Catalina Bellone.

Opuestas: Santina Montesano e Indra Rizzi.

Centrales: Agustina Marotte, Candela Gancedo, Sarah Müller y Lucia Giménez

Puntas: Carolina Wetzel, Ailen Sorba, Milagros Mecoli y Laura Kiener.

Preparador físico: Tadeo Vanstrate.

Entrenadora en jefe: Florencia Delfino.

Regatas Liga Federal San Juan
Noticias relacionadas
gimnasia freno a independiente y quimsa remonto un partidazo en vicente lopez

Gimnasia frenó a Independiente y Quimsa remontó un partidazo en Vicente López

La segunda edición del torneo se disputará del 1 al 8 de febrero en el Jockey Club de Rosario.

Todo diagramado para el Rosario Challenger 2026

Rey confirmó la lista de jugadores que viajan a la India por una ventana de la FIH PRO League.

Los Leones tiene plantel definido para jugar en la India

La laguna Setúbal será escenario de un sprint demostración de los nadadores.

Comienza la llegada de los nadadores de la Santa Fe-Coronda

Lo último

Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

Último Momento
Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

Cuello ya se siente parte de Unión: Quiero darlo todo por esta camiseta

Cuello ya se siente parte de Unión: "Quiero darlo todo por esta camiseta"

Mansilla: Estoy muy feliz de estar en Unión, no dudé ni un segundo

Mansilla: "Estoy muy feliz de estar en Unión, no dudé ni un segundo"

Ovación
Necesitamos jugadores que entiendan el peso de la camiseta de Colón

"Necesitamos jugadores que entiendan el peso de la camiseta de Colón"

Alonso: Si no se firma el contrato de TV, el campeonato puede empezar igual

Alonso: "Si no se firma el contrato de TV, el campeonato puede empezar igual"

Comienza la llegada de los nadadores de la Santa Fe-Coronda

Comienza la llegada de los nadadores de la Santa Fe-Coronda

Franco Colapinto fue segundo en una nueva jornada de test de la Fórmula 1

Franco Colapinto fue segundo en una nueva jornada de test de la Fórmula 1

Unión prepara una emotiva despedida para Ignacio Alessio, su capitán eterno

Unión prepara una emotiva despedida para Ignacio Alessio, su capitán eterno

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"