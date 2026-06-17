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Avanza la disputa de la Copa Concejo con dos encuentros atractivos

En la competencia organizada conjuntamente por la Liga Santafesina y el Concejo Municipal continúa la eliminatoria y arranca la primera ronda con el debut de elencos de Primera.

Ovación

Por Ovación

17 de junio 2026 · 08:45hs
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Nuevo Horizonte se medirá con Loyola en el predio Nery Pumpido por la Copa Concejo 0.0%.

Nuevo Horizonte se medirá con Loyola en el predio Nery Pumpido por la Copa Concejo 0.0%.

Los elencos de la Primera A comienzan su participación en la nueva competencia que fue creada y organizada por el Concejo Municipal de Santa Fe, CCU Argentina y la Liga Santafesina. Ya se estaba disputando la parte eliminatoria con la participación de las escuadras de la Primera B. El certamen es el resultado de la fusión del programa Con Valores Ganamos Todos y la promoción del disfrute responsable y el bienestar en el marco del fútbol regional y los ‘tercer tiempo’.

Este miércoles seguirá jugándose la fase clasificatoria al cuadro principal del torneo creado en conjunto por la Liga Santafesina, el Concejo Municipal y CCU Argentina, etapa a la cual le restan tres partidos para culminar. Además comenzará a disputarse la ronda de dieciseisavos de final donde se enfrentarán La Salle y Newell 's.

Jornada de actividad en la Copa Concejo 0.0%

En cuanto a los dieciseisavos de final, a partir de las 20.45, en el predio Nery Pumpido, La Salle Jobson se medirá con Newell´s Old Boys con el arbitraje de Joaquín Urbani. En el certamen doméstico, el conjunto local tiene postergado su encuentro frente a Gimnasia de Ciudadela, y en su última presentación en el Polaca Burtovoy consiguió un triunfo resonante en Cabaña Leiva frente a Colón por 3 a 2. En el caso del conjunto de barrio Roma, cayó el pasado sábado en su predio de Mendoza al 4.000 ante Las Flores por 1 a 0.

Los otros dos cruces que ya están definidos entre Ciclón Norte de Cayastá con La Perla del Oeste, y el cruce entre Las Flores II con Nacional todavía no tienen fecha de disputa. Por su parte, aguardan rival Colón de San Justo, Universidad del Litoral, Colón de Santa Fe, Náutico El Quillá, y Unión de Santa Fe.

Este miércoles 17, a partir de las 20, en el predio de la Liga Santafesina, Loyola se medirá con Nuevo Horizonte con el arbitraje de Iván Chazarreta. El conjunto de barrio Yapeyú viene caer frente a Banco Provincial como local por 3 a 0, mientras que la visita consiguió golear a Atlético Arroyo Leyes por 7 a 1 en Casa Turquesa. Están postergados Belgrano de Coronda con Los Piratitas, y San Cristóbal con Don Salvador.

-Resultados fase eliminatoria:

Pucará 2 (Nahuel Manchado x2) – CCyD El Pozo 2 (Tomás Medrano y Leandro Ferreira)

Resultado: Ganó El Pozo por penales 5-4.

Vecinal Gálvez 2 (Brian Lobos y Caetano Palacios) – Atlético Arroyo Leyes 0

Los Canarios 2 (Alexis Duró y Esteban Centurión) – Defensores de Peñaloza 0

Banco Provincial 3 (Laureano Yacono x2 y Agustín Fleitas) – Floresta 2 (Juan Martínez y Pehuén Alvarado)

Santa Fe 0 – Los Juveniles 1 (Catriel Ceballos)

Defensores de Alto Verde 2 (Matías Díaz y Lucas Martínez) – Deportivo Agua 1 (Emiliano Burgos)

El Cadi 4 (Santiago Mendoza, Esteban Toledo y Axel Sales Rubio) – Atenas 1 (Luis Acuña)

Concejo Liga Santafesina primera
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