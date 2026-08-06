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Geriátricos clandestinos en Santa Fe: el Concejo exige respuestas por los controles y habilitaciones tras el caso de Nuevo Horizonte

Concejales del Partido Justicialista y de La Libertad Avanza presentaron pedidos de informes para conocer cuántos hogares de adultos mayores están habilitados, cómo funcionan los controles municipales y si existieron denuncias previas sobre el establecimiento donde fueron rescatadas siete personas en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

6 de agosto 2026 · 19:31hs
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El Concejo exige respuestas: ediles piden informes sobre controles

  • El Concejo exige respuestas: ediles piden informes sobre controles, habilitaciones y denuncias de geriátricos tras rescate en Nuevo Horizonte.

El hallazgo de un presunto geriátrico clandestino en barrio Nuevo Horizonte, donde siete adultos mayores y personas con discapacidad fueron rescatados en condiciones irregulares, generó este jueves nuevos reclamos en la sesión del Concejo Municipal de Santa Fe.

El establecimiento, ubicado en inmediaciones de calle Gollán al 10.100, fue descubierto luego de un incendio ocurrido el 29 de julio de 2026. La investigación judicial derivó en la detención de dos personas y puso bajo la lupa el funcionamiento de los mecanismos de control sobre los hogares destinados al cuidado de personas mayores.

A partir de esta situación, concejales de distintos bloques presentaron proyectos de comunicación para solicitar información al Ejecutivo municipal sobre habilitaciones, inspecciones, denuncias recibidas y medidas adoptadas para detectar establecimientos que funcionan sin autorización.

Las iniciativas fueron impulsadas por los concejales del bloque del Partido Justicialista, Jorgelina Mudallel y Jorge Fernández, y por el edil de La Libertad Avanza, Pablo Mussio.

LEER MÁS: Geriátrico Clandestino: mientras avanza la investigación, Poletti ordenó una auditoría interna para determinar si hubo irregularidades en el accionar del Municipio

Mudallel y Fernández pidieron un informe integral sobre geriátricos habilitados y controles

Los concejales justicialistas solicitaron al Municipio un informe detallado sobre el sistema de habilitación, control y fiscalización que se aplica actualmente sobre los establecimientos dedicados al alojamiento y cuidado de personas mayores.

El pedido apunta a conocer:

  • La cantidad de geriátricos registrados como contribuyentes del Derecho de Registro e Inspección (DREI).
  • Cuántos cuentan con habilitación municipal vigente.
  • Cuántos iniciaron trámites de habilitación y cómo se realiza el seguimiento de esos expedientes.
  • Qué mecanismos utiliza el Municipio para detectar establecimientos que funcionan de manera irregular.
  • Qué acciones se adoptan ante situaciones de incumplimiento, maltrato o negligencia.

Además, solicitaron el último informe elaborado por el Observatorio Municipal de Geriátricos, creado mediante la Ordenanza N° 12.614, con datos sobre establecimientos relevados, inspecciones realizadas, irregularidades detectadas, recomendaciones y medidas implementadas.

El proyecto también requiere información sobre las denuncias, alertas o requerimientos recibidos durante los últimos tres años por parte de organismos provinciales, judiciales, policiales o de seguridad, y sobre las inspecciones realizadas durante 2025 y 2026.

"Resulta indispensable analizar el funcionamiento del sistema de control preventivo que debe ejercer el Estado en cada uno de sus niveles", fundamentaron los ediles, y remarcaron que "el Municipio constituye el primer nivel de intervención respecto de los establecimientos que desarrollan actividades dentro del ejido urbano".

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Proponen cartelería obligatoria y un registro público de instituciones habilitadas

El bloque justicialista también presentó otras dos iniciativas vinculadas a la transparencia y el acceso a la información.

Una de ellas propone que todos los establecimientos habilitados para el cuidado de personas mayores exhiban una cartelería identificatoria visible en el frente del inmueble o en un lugar de fácil acceso.

Según explicaron los autores, la falta de identificación puede favorecer "la invisibilización de establecimientos que desarrollan actividades de alojamiento o cuidado sin que el entorno conozca su verdadera finalidad".

LEER MÁS: Geriátrico clandestino en Bº Nuevo Horizonte: imputaron al encargado por el encierro de siete adultos mayores y la dueña enfrentará a la Justicia este viernes

El tercer proyecto retoma un pedido presentado en junio de 2024 para que la Municipalidad publique de manera clara y permanente el listado de todas las instituciones habilitadas para brindar servicios de cuidado en la ciudad.

La información debería incluir:

  • Nombre de la institución.
  • CUIT.
  • Código de habilitación municipal.
  • Dirección.
  • Datos de contacto.
  • Tipo de gestión.
  • Servicio brindado, ya sea para adultos mayores, personas con discapacidad o infancias.

Mussio pidió conocer si hubo denuncias previas y qué controles realizó el Municipio

Por su parte, el concejal de La Libertad Avanza Pablo Mussio presentó un pedido de informe urgente para que el Ejecutivo municipal detalle la situación actual de los hogares de adultos mayores dentro de la ciudad.

La iniciativa solicita conocer la cantidad de establecimientos registrados y habilitados, los relevamientos realizados por el Observatorio Municipal de Geriátricos durante los últimos doce meses y si el lugar de barrio Nuevo Horizonte había sido inspeccionado, denunciado o relevado previamente por alguna dependencia municipal.

También requiere información sobre:

  • Los mecanismos actuales para detectar geriátricos no habilitados.
  • La periodicidad de los operativos de inspección.
  • Las medidas adoptadas luego del incendio.
  • La asistencia brindada a las siete personas rescatadas.
  • Las acciones previstas para reforzar los controles y evitar situaciones similares.

"Lo que nosotros queremos dilucidar con este pedido de informe es si estas denuncias llegaron realmente al área encargada de los geriátricos de la Municipalidad o no. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Fallaron los canales de comunicación estatales o hubo una omisión al momento de actuar?", planteó Mussio a UNO Santa Fe.

"Vivían en una situación prácticamente de esclavitud"

El concejal libertario también relató parte de los testimonios recogidos tras visitar a las personas afectadas.

"Nos acercamos y hablamos con los afectados. Nos comentaron básicamente que vivían en una situación prácticamente de esclavitud, donde se les daba de comer salteado, incluso muchas veces pasando varios días sin comer, no se los dejaba salir ni para hacerse controles médicos y se les retenía la documentación", afirmó.

Además, aseguró que los residentes denunciaron irregularidades en el manejo de sus ingresos.

"La encargada del lugar les cobraba la jubilación y pensiones por discapacidad por ellos. Ellos no percibían nada de ese dinero", sostuvo, y agregó que también habrían existido cobros de préstamos a nombre de algunas de las personas alojadas.

El Concejo busca respuestas sobre el sistema de prevención

Con los distintos pedidos de informes, los concejales buscan determinar si los mecanismos municipales existentes funcionaron correctamente y si hubo alertas previas que no fueron atendidas.

"Queremos que el Ejecutivo nos dé explicaciones de cuántos geriátricos hay hoy en día en la ciudad de Santa Fe, qué medidas se están tomando para descubrir si no hay otros lugares con personas prácticamente en situación de esclavitud y qué medidas se van a tomar al respecto para seguir combatiéndolo", explicó Mussio.

Mientras avanza la investigación judicial, el Concejo abrió el debate sobre la necesidad de fortalecer la fiscalización, mejorar los canales de denuncia y garantizar mayor transparencia para las familias que buscan instituciones habilitadas para el cuidado de sus seres queridos.

Concejo geriátricos Nuevo Horizonte Santa Fe
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