Independiente quiere a García Basso tras su salida de Racing

Independiente le hizo una propuesta a García Basso, recientemente desvinculado de Racing. El defensor analiza su futuro y también tiene ofertas.

Independiente se interesó en Agustín García Basso, quien recientemente quedó libre tras rescindir su contrato con Racing. El defensor de 34 años recibió una propuesta del Rojo, que busca convencerlo para cambiar de vereda. Sin embargo, el futbolista también cuenta con otras alternativas dentro del fútbol argentino y deberá analizar todas las opciones antes de definir su próximo destino profesional.

La dirigencia de Independiente ya tomó contacto con García Basso para conocer sus condiciones y presentarle una propuesta concreta. El defensor surgido en Boca quedó con el pase en su poder después de finalizar su vínculo con Racing, donde tenía contrato hasta diciembre de 2027.

La relación entre el jugador y la conducción de la Academia se había deteriorado durante los últimos meses, por lo que ambas partes decidieron ponerle punto final al vínculo.

Independiente no es el único interesado. Newell’s aparece entre los principales candidatos y ya había incluido al defensor en sus registros durante el anterior mercado de pases, aunque finalmente no consiguió llegar a un acuerdo con Racing.

Una decisión con historia de por medio

Ahora que es dueño de su pase, García Basso deberá elegir entre las distintas propuestas que recibió. La Lepra aparece como una de las alternativas más firmes, aunque desde Rosario pretenden que el futbolista reduzca sus pretensiones económicas. Además, hay otros dos equipos argentinos que siguen de cerca su situación.

El defensor tuvo un destacado paso por Racing desde su llegada en enero de 2024, procedente de Independiente del Valle. Con la camiseta de la Academia disputó 69 encuentros, marcó un gol y fue parte de los planteles que conquistaron la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

La posible llegada al Rojo, además, tendría un condimento especial. En una entrevista realizada por un medio partidario de Racing, García Basso había asegurado que Independiente era el equipo en el que nunca