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Unión, entre la presión de Maizon Rodríguez y una oferta que no cierra

Maizon Rodríguez habría manifestado su intención de cambiar de aire, mientras en Unión analizan la propuesta de Botafogo. ¿Hay negocio?

Ovación

Por Ovación

28 de mayo 2026 · 09:33hs
Unión, entre la presión de Maizon Rodríguez y una oferta que no cierra

Prensa Unión

El mercado de pases empezó a moverse en Unión y uno de los nombres que aparece en el centro de la escena es el de Maizon Rodríguez. El defensor uruguayo pretende salir en esta ventana, mientras que Botafogo continúa insistiendo con una propuesta formal que, por ahora, está lejos de conformar a la dirigencia rojiblanca.

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El gran problema para el Tate no pasa solamente por el monto ofrecido, sino también por el complejo escenario económico que rodea la operación.

Unión tiene solo el 50% y todavía mantiene una deuda

Unión adquirió el 50% de la ficha de Maizon Rodríguez a Juventud Las Piedras de Uruguay en una operación valuada en 825.000 dólares. Sin embargo, según se conoció, los dirigentes todavía no terminaron de cancelar ese acuerdo y apenas abonaron una pequeña parte de lo pactado.

Se conoció que existe una propuesta estructurada en tres pagos anuales de un millón de dólares cada uno. Es decir, una operación total de 3.000.000 de dólares.

Maizon Rodríguez.jpg

En ese escenario, a Unión le corresponderían 1.500.000 dólares por su mitad del pase, pero primero debería descontarse la deuda pendiente con Juventud Las Piedras. Ahí aparece el principal inconveniente: una vez saldado ese compromiso, al club le quedarían aproximadamente 675.000 dólares brutos, cifra que disminuiría aún más con impuestos, comisiones y gastos operativos.

Por eso, más allá de que una transferencia permitiría cerrar definitivamente la deuda generada por la compra del jugador, en Unión consideran que el ingreso neto sería demasiado bajo para afrontar un mercado de pases competitivo.

Botafogo insiste y Maizon quiere salir de Unión

Mientras tanto, Botafogo sigue firme en su interés por el defensor y desde el entorno del jugador reconocen que Maizon Rodríguez pretende dar un salto deportivo y cambiar de aire en este mercado.

El atacante, que tiene contrato con Unión hasta el 31 de diciembre de 2028, viene de tener bastante participación en el primer semestre y logró consolidarse como una pieza utilizada habitualmente dentro de la rotación ofensiva.

En lo que va de su etapa en Unión, estos son sus números:

2026 Torneo Apertura: 16 partidos y 1 gol.

2026 Playoffs Apertura: 2 partidos.

2026 Copa Argentina: 1 partido.

2025 Clausura: 11 partidos.

2025 Playoffs Clausura: 1 partido.

2025 Copa Argentina: 1 partido.

En total, acumula 32 partidos oficiales con la camiseta rojiblanca y un gol.

Unión analiza qué hacer

Por ahora, la postura de Unión es clara: no vender por una cifra que el club considere baja. La dirigencia entiende que desprenderse de Maizon Rodríguez en estas condiciones significaría un ingreso reducido y escaso margen para reforzar el plantel.

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Sin embargo, el deseo del jugador de emigrar y la presión de Botafogo podrían acelerar las negociaciones en las próximas semanas, en un mercado que recién comienza y promete varios capítulos más.

Unión Maizon Rodríguez Botafogo
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