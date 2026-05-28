Atraparon a un delincuente que asaltó violentamente a una mujer y tenía libertad condicional

E. M. F., de 35 años y con antecedentes por delitos contra las personas y la propiedad, fue aprehendido junto a un cómplice por agentes de la Policía de Acción Táctica. Era intensamente buscado por el asalto a un hombre de 87 años en barrio Alvear y había quedado registrado en marzo tras el robo de cadenas de oro a dos persona

Aprehendieron a un violento delincuente que asaltó a una mujer y que actualmente gozaría de los beneficios de la libertad condicional

El miércoles, pasadas las 13:30, oficiales de la Policía de Acción Táctica (PAT) que patrullaban la zona de pasaje Santa Fe y pasaje Iriarte, en barrio Schneider, advirtieron el paso de una motocicleta Corven roja —con la inscripción “Energy” en letras blancas sobre el lateral trasero derecho— que coincidía con la descripción difundida minutos antes por la central de emergencias 911.

El vehículo era conducido por una mujer que vestía campera violeta, pantalón negro y zapatillas blancas, mientras que el acompañante llevaba una campera azul, pantalón vaquero y zapatillas negras. Ambos fueron interceptados, obligados a descender del rodado e identificados.

El arrebato en Mariano Comas

El procedimiento se inició tras la denuncia de una mujer de 32 años que, al descender de un colectivo en calle Mariano Comas al 2400, entre Pedro Vittori y 25 de Mayo, fue sorprendida por un delincuente que le arrancó del cuello una cadena de oro.

Luego del violento episodio, la víctima llamó al 911 y aportó detalles precisos sobre la motocicleta y la vestimenta de los ocupantes. El operador coordinó de inmediato con el sistema de videovigilancia ubicado en la esquina de 25 de Mayo y Mariano Comas para seguir el trayecto de fuga hacia el oeste.

Con el pedido de aprehensión activo y la colaboración de efectivos de la Estación Policial Centro, con sede en la Comisaría 3°, los integrantes de la PAT lograron interceptar la motocicleta atravesando el patrullero para obligar a los ocupantes a detenerse.

Los identificados

La conductora fue identificada como Z. E. B., de 28 años. En tanto, el acompañante, E. M. F., de 35 años, posee un extenso prontuario por delitos contra las personas y la propiedad, y al momento de la detención se encontraba bajo el régimen de libertad condicional.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron la cadena de oro robada, más de 300.000 pesos en efectivo y la motocicleta, que será sometida a peritajes para determinar si posee pedido de secuestro por robo.

video robo anciano calle belgrano El mismo delincuente era buscado por el asalto a un hombre de 87 años en el barrio Alvear y había sido fotografiado en marzo cuando robó cadenas de oro a dos personas. gentileza

Reconocido al llegar a la dependencia

Una vez trasladados a la Comisaría 3ª del barrio Candioti, los oficiales reconocieron de inmediato a E. M. F. como el mismo individuo que era buscado desde fines de abril por el violento asalto a un hombre de 87 años en su vivienda de calle Belgrano al 4700, en barrio Alvear.

En aquel hecho, la víctima —con dificultades motrices— atendió el llamado a su puerta y fue empujada violentamente por el delincuente, que le robó 100.000 pesos en efectivo y un teléfono celular Samsung A04.

El episodio quedó registrado por cámaras y las imágenes ya obran en poder del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El antecedente de marzo

El pasado 23 de marzo, alrededor de las 11:50, un hombre de 53 años denunció al 911 que, mientras se encontraba junto a otra persona en inmediaciones de Luciano Torrent y Necochea, en barrio Alvear, un delincuente descendió de una motocicleta y les robó las cadenas de oro que llevaban puestas.

La víctima logró fotografiar al sospechoso y posteriormente entregó las imágenes en la Comisaría 3ª. Con esa información, efectivos del Comando Radioeléctrico lograron aprehenderlo ese mismo día, antes de las 13, en la esquina de avenida Facundo Zuviría y Pedro Díaz Colodrero.

Durante aquel procedimiento, el hombre resistió violentamente la actuación policial y debió ser reducido. Además, le secuestraron más de 1.800.000 pesos en efectivo. Según declaró, regresaba del centro tras vender una cadena de oro en un comercio de la ciudad.

Por disposición judicial recuperó la libertad y, tiempo después, habría cometido el asalto en Belgrano al 4700 y el reciente arrebato en barrio Mariano Comas.

El delito imputado

El operativo fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital. La fiscal de Flagrancia en turno del MPA, María Laura Martí, ordenó que ambos aprehendidos permanezcan privados de la libertad, sean examinados por Medicina Legal e identificados, y que se les forme causa por el delito de robo.

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