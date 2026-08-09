El emotivo homenaje de De Paul a Messi tras la muerte de su papá

El mediocampista marcó un golazo para el Inter Miami ante Monterrey y se lo dedicó a su amigo Lionel Messi, quien viajó a Rosario para despedir a su padre, Jorge.

Rodrigo De Paul tuvo un emotivo gesto con Lionel Messi tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi. El mediocampista convirtió el primer gol del Inter Miami ante Rayados de Monterrey, por la Leagues Cup, y decidió dedicarle el tanto a su amigo y compañero de la Selección argentina.

De Paul sorprendió al arquero mexicano Luis Cárdenas con un potente remate desde afuera del área que se metió en el arco y significó el 1-0 para el equipo dirigido por Guillermo Hoyos, apenas pasada la media hora de juego.

Tras marcar, el volante argentino se sacó la remera y abajo tenía otra con la número 10, en el cual realizó un gesto en homenaje a Messi y a su padre, en un momento especialmente sensible para el capitán del Inter Miami, quien había viajado a Rosario para acompañar a su familia luego de la muerte de Jorge.

Rodrigo De Paul strikes from distance for the opener and honors his friend Leo Messi and his family pic.twitter.com/96GEG7XpMh — Major League Soccer (@MLS) August 9, 2026

Messi abandonó la concentración del conjunto estadounidense para trasladarse a la Argentina y no estuvo presente en el encuentro ante Monterrey. Sus compañeros, entre ellos De Paul, aprovecharon la ocasión para acompañarlo a la distancia y transmitirle su apoyo en medio del dolor por la pérdida de su padre.

Lionel Messi despide a su padre

Lionel Messi y su familia ya se encuentran desde este sábado a la noche, en el Cementerio El Prado donde se encuentran los restos de su padre, quien falleció en la madrugada de ayer en la Clínica Centro tras haber padecido una larga enfermedad.

Tras haber aterrizado a las 20,40 en el aeropuerto Malvinas Argentinas, el capitán del Seleccionado, junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos fueron trasladados en una caravana, escoltada por la policía, hasta la necrópolis.

El capitán de la Selección arribó junto a su familia al Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, luego de haber partido a las 11,19 (hora de Miami) desde el aeropuerto de Fort Lauderdale en un avión Gulfstream V, matrícula N776MA de los Estados Unidos.