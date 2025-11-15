Banco se llevó la primera final del Oficial U21 ante República del Oeste

En un colmado gimnasio Julián Ortiz de Zárate, Banco Provincial, el mejor de la fase regular se quedó, con la victoria ante República del Oeste por 80-71, que lo pone en las puertas de dar la vuelta olímpica en el Torneo Oficial U21 de la Asociación Santafesina (ASB).
En un colmado gimnasio Julián Ortiz de Zárate, Banco se quedó con la victoria que lo pone en las puertas de dar la vuelta olímpica
La síntesis de Banco y República
BANCO 80: Joaquín Gancedo 15, Sebastián Strina 10, Juan Suñe 20, Valentino Medrano 16, Juan Torren 11 (FI) Juan Borsatti 2, Alejandro Vergara 6. DT: Santiago Perlo.
REPÚBLICA 71: Lisandro Govone 3, Tomás Govone 16, Alejo Bieler 16, Bautista Grosso 1, Enzo Pitano 2 (FI) Matías Lazcano 6, Vicente Estrubia 5, Agustín Ríos 6, Juan Jakich 2, Guido Piovano 3, Santiago Grosso 11, Pedro Govone 0. DT: Daniel Lazcano.
Parciales: 24-17, 40-30 y 61-54.
Árbitros: Alejandro Araujo, Luciano Menéndez y Agustín Kinsvater.
Cancha: Julián Ortiz de Zárate.
TORNEO OFICIAL U21 - FINAL - JUEGO 1
Viernes 14 de noviembre
Banco Provincial 80 (Juan Suñe 20) - República del Oeste 71 (Tomás Govone 16)
Definición de posiciones
Gimnasia 74 (Inti Peón 28) - Unión (SF) 72 (Valentino Berli 15) (Puesto 5)
Colón (SF) 70 (Adrián Herrera 37) - Regatas (SF) 59 (Lautaro Fabiano 14) (Puesto 7)
Alma Juniors 65 (Benjamín Castro 13) - CUST 73 (Franco Gangitano 24) (Puesto 9)
Macabi 58 (Franco Micheloud 16) - El Quillá 70 (Lautaro Alvarez 18) (Puesto 11)
Rivadavia vs. Almagro (Puesto 3, el 26/11 a las 19)