Uno Santa Fe | Ovación | Banco

Banco se llevó la primera final del Oficial U21 ante República del Oeste

En un colmado gimnasio Julián Ortiz de Zárate, Banco se quedó con la victoria que lo pone en las puertas de dar la vuelta olímpica

15 de noviembre 2025 · 08:10hs
Banco se llevó la primera final del Oficial U21 ante República del Oeste

En un colmado gimnasio Julián Ortiz de Zárate, Banco Provincial, el mejor de la fase regular se quedó, con la victoria ante República del Oeste por 80-71, que lo pone en las puertas de dar la vuelta olímpica en el Torneo Oficial U21 de la Asociación Santafesina (ASB).

La síntesis de Banco y República

BANCO 80: Joaquín Gancedo 15, Sebastián Strina 10, Juan Suñe 20, Valentino Medrano 16, Juan Torren 11 (FI) Juan Borsatti 2, Alejandro Vergara 6. DT: Santiago Perlo.

REPÚBLICA 71: Lisandro Govone 3, Tomás Govone 16, Alejo Bieler 16, Bautista Grosso 1, Enzo Pitano 2 (FI) Matías Lazcano 6, Vicente Estrubia 5, Agustín Ríos 6, Juan Jakich 2, Guido Piovano 3, Santiago Grosso 11, Pedro Govone 0. DT: Daniel Lazcano.

Parciales: 24-17, 40-30 y 61-54.

Árbitros: Alejandro Araujo, Luciano Menéndez y Agustín Kinsvater.

Cancha: Julián Ortiz de Zárate.

TORNEO OFICIAL U21 - FINAL - JUEGO 1

Viernes 14 de noviembre

Banco Provincial 80 (Juan Suñe 20) - República del Oeste 71 (Tomás Govone 16)

Definición de posiciones

Gimnasia 74 (Inti Peón 28) - Unión (SF) 72 (Valentino Berli 15) (Puesto 5)

Colón (SF) 70 (Adrián Herrera 37) - Regatas (SF) 59 (Lautaro Fabiano 14) (Puesto 7)

Alma Juniors 65 (Benjamín Castro 13) - CUST 73 (Franco Gangitano 24) (Puesto 9)

Macabi 58 (Franco Micheloud 16) - El Quillá 70 (Lautaro Alvarez 18) (Puesto 11)

Rivadavia vs. Almagro (Puesto 3, el 26/11 a las 19)

Banco República del Oeste Oficial
Noticias relacionadas
Marista enfrenta a Newman por el título Nacional de Clubes.

Se define el mejor equipo del país en el Nacional de Clubes

En reserva del Griselda Weimer, Las Flores derrotó en Casa Turquesa a Nuevo Horizonte.

Comenzaron los playoffs en la reserva del Clausura Chijí Serenotti

colon quiere sacarse la mufa en esta liga argentina visitando a fusion riojana

Colón quiere sacarse la mufa en esta Liga Argentina visitando a Fusión Riojana

independiente quiere terminar un mal clausura con un triunfo ante el invicto rosario central

Independiente quiere terminar un mal Clausura con un triunfo ante el invicto Rosario Central

Lo último

Madelón sorprende con tres cambios en Unión para jugar ante Belgrano

Madelón sorprende con tres cambios en Unión para jugar ante Belgrano

Intento de femicidio en Puerto General San Martín: aprehendieron al joven acusado de balear a una mujer

Intento de femicidio en Puerto General San Martín: aprehendieron al joven acusado de balear a una mujer

Pullaro encabezó el acto por el 452° aniversario de la fundación de Santa Fe y llamó a liderar el cambio en el país

Pullaro encabezó el acto por el 452° aniversario de la fundación de Santa Fe y llamó a "liderar el cambio" en el país

Último Momento
Madelón sorprende con tres cambios en Unión para jugar ante Belgrano

Madelón sorprende con tres cambios en Unión para jugar ante Belgrano

Intento de femicidio en Puerto General San Martín: aprehendieron al joven acusado de balear a una mujer

Intento de femicidio en Puerto General San Martín: aprehendieron al joven acusado de balear a una mujer

Pullaro encabezó el acto por el 452° aniversario de la fundación de Santa Fe y llamó a liderar el cambio en el país

Pullaro encabezó el acto por el 452° aniversario de la fundación de Santa Fe y llamó a "liderar el cambio" en el país

Hay $8.000.000 de recompensa por datos sobre un joven santafesino desaparecido en 2014

Hay $8.000.000 de recompensa por datos sobre un joven santafesino desaparecido en 2014

Colón oficializó el llamado a la Asamblea para aprobar la Memoria y Balance

Colón oficializó el llamado a la Asamblea para aprobar la Memoria y Balance

Ovación
Estigarribia se la juega: Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo

Estigarribia se la juega: "Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo"

Colón quiere sacarse la mufa en esta Liga Argentina visitando a Fusión Riojana

Colón quiere sacarse la mufa en esta Liga Argentina visitando a Fusión Riojana

Banco se llevó la primera final del Oficial U21 ante República del Oeste

Banco se llevó la primera final del Oficial U21 ante República del Oeste

Independiente quiere terminar un mal Clausura con un triunfo ante el invicto Rosario Central

Independiente quiere terminar un mal Clausura con un triunfo ante el invicto Rosario Central

San Lorenzo recibe a Sarmiento en busca de llegar a la Libertadores

San Lorenzo recibe a Sarmiento en busca de llegar a la Libertadores

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus