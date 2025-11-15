Uno Santa Fe | Información General | Ezeiza

Diez industrias afectadas por el incendio en Ezeiza: "No hay heridos internados y el fuego está controlado"

Gastón Granados, intendente de Ezeiza, aseguró que, si bien hay mucho humo producto de la quema de cubiertas, “no hay ningún tipo de problema para los vecinos”.

15 de noviembre 2025 · 10:32hs
Impresionantes imágenes de la explosión en Ezeiza

gentileza

Impresionantes imágenes de la explosión en Ezeiza
Explosión Ezeiza

gentileza

Explosión Ezeiza

Gastón Granados, intendente de Ezeiza, brindó un informe actualizado sobre el grave incendio que afectó a un parque industrial del municipio, destacando que el fuego, que impactó en cerca de "diez industrias", se encuentra "controlado" aunque no totalmente apagado. El funcionario enfatizó que la situación médica no registra heridos en el hospital local y que la prioridad actual es la extinción completa del foco ígneo y la asistencia a las empresas damnificadas con "pérdidas totales".

Explosión Ezeiza
Explosión Ezeiza

Explosión Ezeiza

Granados reconoció la "importante cantidad de dotaciones de bomberos" que llegaron de diversos puntos de la provincia, junto con una "mucha presencia también del Ministerio de Seguridad", lo que permitió contener el siniestro. El intendente confirmó por Radio Rivadavia que las empresas afectadas suman "casi estamos contabilizando 10 industrias".

Un dato crucial es la situación sanitaria: No hay más heridos, no queda nadie en nuestro hospital". Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, las 12 personas que ingresaron al Hospital de Ezeiza fueron dadas de alta. Granados precisó que fueron "todos dados de alta en la inmensa mayoría por problemas respiratorios, por la inhalación de monóxido de carbono" generado por la combustión de neumáticos de una de las fábricas. Si bien algunos fueron derivados a otras clínicas para estudios, aseguró que "ninguno había sido llevado a ningún lugar con heridas de gravedad o algún tipo de riesgo para su salud".

En las redes sociales, distintos usuarios compartieron videos que se viralizaron rápidamente, en los que se puede ver una columna de humo de varios metros.

Respecto al impacto ambiental y en la circulación, el intendente indicó que si bien hay "mucho humo" producto de la quema de cubiertas, "no hay ningún tipo de problema para los vecinos, para los que vivimos en las inmediaciones". Además, informó que la autopista Ezeiza-Cañuelas, que había sido cortada por el humo, "ya se está restableciendo".

En este momento, la máxima ocupación es terminar con las labores de extinción: "Ahora nos queda por delante, apagar el fuego, terminar bien de apagar el fuego". Por último, Granados se refirió a las graves consecuencias económicas: las empresas "han no ha quedado prácticamente nada", por lo que ya se contactó con el gobernador y el ministro de Producción para "asistir a las industrias" y "ver cómo le damos una mano"

Ezeiza industrias explosión
Estigarribia se la juega: "Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo"

Madelón sorprende con tres cambios en Unión para jugar ante Belgrano

Intento de femicidio en Puerto General San Martín: aprehendieron al joven acusado de balear a una mujer

Estigarribia se la juega: "Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo"

Madelón sorprende con tres cambios en Unión para jugar ante Belgrano

Intento de femicidio en Puerto General San Martín: aprehendieron al joven acusado de balear a una mujer

Pullaro encabezó el acto por el 452° aniversario de la fundación de Santa Fe y llamó a "liderar el cambio" en el país

Hay $8.000.000 de recompensa por datos sobre un joven santafesino desaparecido en 2014

Estigarribia se la juega: "Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo"

