Independiente quiere terminar un mal Clausura con un triunfo ante el invicto Rosario Central

Independiente recibirá, desde las 21.30, a Rosario Central en el cierre de un Clausura donde fue de menor a mayor, tras uno de los peores inicios de su historia

Independiente recibirá este sábado a Rosario Central en el cierre de un Torneo Clausura donde fue de menor a mayor, luego de uno de los peores arranques de su historia. El partido iniciará a las 21.30, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro será Sebastián Zunino.

Luego de un arranque de Torneo Clausura desastroso, en el que solo sumó seis puntos en las primeras 12 fechas, Independiente pudo conseguir un buen funcionamiento en las últimas fechas, donde goleó 3-0 a Platense y Atlético Tucumán, mientras que el lunes pasado le ganó 1-0 como visitante a Deportivo Riestra.

Si bien no tiene chances de avanzar a los playoffs, Independiente buscará cerrar su participación en el Torneo Clausura con una victoria que le permita mantener una mínima posibilidad de clasificar a la Copa Sudamericana 2026, aunque no depende de sí mismo.

Rosario Central, por su parte, es el líder de la Zona B con 31 puntos y además llega como invicto a la última fecha. El “Canalla”, que tiene como gran figura a un histórico de la Selección argentina como Ángel di María, ya tiene la clasificación asegurada para la próxima edición de la Copa Libertadores y es el gran candidato a quedarse con el título en este Torneo Clausura.

Para este encuentro, yCnrCgRosario Central no contará con di María y con otros jugadores que suelen ser titulares, con el objetivo de darles descanso de cara a los playoffs.

Posibles formaciones de Independiente y Rosario Central

Independiente: Rodrigo Rey; Jonathan de Irastorza, Sebastián Valdéz, Kevin Lomónaco, Leonardo Godoy; Rodrigo Fernández Cedrés, Mateo Pérez Curci; Diego Tarzia, Matías Abaldo, Santiago Montiel; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Juan Cruz Komar, Juan Manuel Elordi; Francesco Lo Celso, Federico Navarro, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte o Santiago López, Giovani Cantizano y Enzo Copetti. DT: Ariel Holan.

Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Silvio Trucco.

Hora: 21:30. TV: ESPM Premium.