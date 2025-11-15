Uno Santa Fe | Ovación | Nacional de Clubes

Se define el mejor equipo del país en el Nacional de Clubes

En Benavídez, Marista, campeón del Torneo del Interior y tricampeón del Regional, jugará con Newman, campeón del URBA Top 12, por el título Nacional de Clubes

15 de noviembre 2025 · 09:30hs
Marista enfrenta a Newman por el título Nacional de Clubes.

Marista, campeón del Torneo del Interior y tricampeón del Regional, jugará con Newman, campeón del URBA Top 12, por el título Nacional de Clubes. El encuentro será este sábado 15 de noviembre desde las 16:10 en Buenos Aires, con arbitraje del cordobés Tomás Ninci y TV en vivo por ESPN y Disney Plus.

Ambos buscarán su primer título nacional aunque el conjunto bordó ya fue finalista en 2015 y 2018 (perdió ambas con Hindú) y los Curas llegan por primera vez a este encuentro cumbre.

Daniel Rocuzzo, entrenador en jefe del conjunto mendocino confesó el significado de esta final para el club y la influencia de llegar luego de ser tricampeones: “La verdad que jugar este tipo de partidos para nosotros es lo mejor que le puede pasar al club, nunca jugamos una final del Nacional así que lo estamos disfrutando como corresponde y también encarándolo con la seriedad que amerita ya que es uno de los partidos más importantes que va a jugar el club en su historia. Después haber ganado tres torneos influye solamente en la confianza del equipo en lo que hace ya que comprueba que lo que venimos entrenando dio sus resultados”.

Por último, también se refirió sobre sus expectativas para la final: “El partido del mañana yo creo que va a ser como todas las finales, ellos la van a encarar con la misma seriedad que nosotros asi que va a ser un partido durísimo y muy emotivo. Lo que más queremos es poder disfrutarlo. Para nosotros medirnos contra un equipo de la URBA es un desafío muy grande y muy lindo que lo pensamos y lo planificamos a principio de año y por suerte acá estamos”.

Santiago Piccaluga, head coach del conjunto de Benavidez, se refirió al sprint final de Newman en este 2025: “Este lunes volvimos a entrenar para poder volver a conectar con el juego tras unas semanas muy emotivas y festivas luego de haber conseguido el título de la URBA por primera vez en primera y también habiendo conseguido los títulos de Intermedia y Pre A. El plantel está lleno de energía y conectado con el partido del fin de semana ya que será la tercera vez que estamos en la final, habiendo perdido las últimas dos contra Hindú. Nos toca recibir a Marista de local, volver a nuestra cancha, conectar con nuestra gente y nuestra historia, así que con muchas expectativas”.

Además, le dedicó unas palabras al rival: “La verdad que tuvimos una semana de mucha concentración porque nos enfrentamos a un equipo muy duro con muy buen lineout y scrum, un juego realmente dinámico y con una buena defensa. También viene de ser tricampeón en este año y claramente se nota que es un equipo que viene haciendo las cosas realmente bien y que demuestra ser durísimo”, cerró Piccaluga.

Equipos confirmados para la final del NdC

Newman: 1. Miguel Prince, 2. Marcelo Brandi, 3. Bautista Bosch, 4. Pablo Cardinal, 5. Alejandro Urtubey, 6. Faustino Santarelli, 7. Joaquín De La Vega, 8. Rodrigo Díaz De Vivar, 9. Lucas Marguery (capitán), 10. Gonzalo Gutiérrez Taboada, 11. Jerónimo Ulloa, 12. Tomás Keena, 13. Benjamín Lanfranco, 14. Santiago Marolda y 15. Juan Bautista Daireaux. Suplentes: 16. Beltrán Salese, 17. James Wright, 18. Fermín Perkins, 19. Francisco Lascombes, 20. Jerónimo Ureta, 21. Lucas Nava, 22. Florencio Llerena y 23. Cruz Ulloa.

Marista RC: 1. Maximiliano Montilla, 2. Alejandro Pronce, 3. Jesús Porro, 4. Fausto Fernández, 5. Valentín Gozálvez, 6. Tomás Gómez, 7. Agustín Gomez (capitán), 8. Agustín Sarelli, 9. Lucca Filizzola, 10. Bautista Filizzola, 11. Lucas Bartolini, 12. Julián Hernández, 13. Alejo Videla, 14. Genaro Podestá y 15. Matías Colomer. Suplentes: 16. Gabriel Pronce, 17. Tomás Békerman, 18. Marcos Porro, 19. Juan de la Cruz Calle, 20. Gerónimo Tejada, 21. Tobías Filizzola, 22. Lisandro Sosa Jiranek y 23. Julián Guevara.

