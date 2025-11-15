Uno Santa Fe | Ovación | Clausura

Comenzaron los playoffs en la reserva del Clausura Chijí Serenotti

En reserva A hubo triunfos de Cosmos, La Perla del Oeste y Nacional en los playoffs del Clausura. En la B prevalecieron San Cristóbal y Las Flores II

Ovación

Por Ovación

15 de noviembre 2025 · 09:20hs
En reserva del Griselda Weimer

Gentileza prensa Sol Naciente

En reserva del Griselda Weimer, Las Flores derrotó en Casa Turquesa a Nuevo Horizonte.

Tal como estaba previsto se puso en marcha este viernes con tres cotejos la Primera Fase Eliminatoria de los playoffs del Clausura Norberto Serenotti, División Reserva de Liga Santafesina, instancia que tendrá su fin el sábado en Guadalupe Oeste.

En el predio Nery Pumpido se registró la victoria de Cosmos ante el representativo de Candioti, La Perla del Oeste derrotó a Independiente, y Nacional se impuso por la mínima diferencia a Ateneo Inmaculada.

Es importante señalar que ya se encuentran clasificados a cuartos de final Universidad del Litoral, Colón, Unión y La Salle Jobson, ya que terminaron entre los dos primeros de sus respectivas zonas del Clausura Chijí Serenotti.

Reserva A - Playoffs

Primera Fase Eliminatoria

Viernes 14 de noviembre

Cosmos 2 (Joaquín González y Luciano Regenarth)- Juventud Unida 0

Independiente 1- La Perla del Oeste 2

Ateneo Inmaculada 0- Nacional 1 (Agustín Vega)

Sábado 15 de noviembre

16.00 Sportivo Guadalupe – Deportivo Nobleza

Árbitro: Matías Pereyra

También comenzaron a disputarse os Cuartos de Final del Octogonal del Clausura Griselda Weimer, División Reserva de la B, serie que finalizará en la presente jornada del sábado con dos cotejos, uno en Altos del Valle y el otro en la ciudad de San José del Rincón.

ligaa santafesina divisional reserva 2
La escuadra de Nuevo Horizonte que cay&oacute; frente a la Naranja de Las Flores por 3 a 1.

La escuadra de Nuevo Horizonte que cayó frente a la Naranja de Las Flores por 3 a 1.

Reserva B - Octogonal (cuartos de final)

San Cristóbal 2- Los Canarios 1 (Cristian Figueroa de penal)

Nuevo Horizonte 1 (Hugo Pelozo de penal)- Las Flores II 3 (2 de Facundo Quiroz y Juan Aguilar)

Sábado 15 de noviembre

14.00 Banco Provincial – Belgrano

Árbitro: Valentín Córdoba

A1: Elías Benítez

A2: Brandon Farías

16.00 El Cadi – Atlético Arroyo Leyes

Árbitro: Ricardo Spacessi

A1: Leonel Romero

A2: Mario Gianastasio

Clausura playoffs Norberto Serenotti
Noticias relacionadas
godoy cruz recibe a riestra en busca del milagro de forzar un desempate para no descender

Godoy Cruz recibe a Riestra en busca del milagro de forzar un desempate para no descender

aldosivi y san martin (sj), a todo o nada para seguir en la liga profesional

Aldosivi y San Martín (SJ), a todo o nada para seguir en la Liga Profesional

union tiene el desafio en cordoba de seguir entre los mejores visitantes del clausura

Unión tiene el desafío en Córdoba de seguir entre los mejores visitantes del Clausura

asoman los playoffs del clausura norberto serenotti de liga santafesina

Asoman los playoffs del Clausura Norberto Serenotti de Liga Santafesina

Lo último

Estigarribia se la juega: Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo

Estigarribia se la juega: "Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo"

Madelón sorprende con tres cambios en Unión para jugar ante Belgrano

Madelón sorprende con tres cambios en Unión para jugar ante Belgrano

Intento de femicidio en Puerto General San Martín: aprehendieron al joven acusado de balear a una mujer

Intento de femicidio en Puerto General San Martín: aprehendieron al joven acusado de balear a una mujer

Último Momento
Estigarribia se la juega: Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo

Estigarribia se la juega: "Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo"

Madelón sorprende con tres cambios en Unión para jugar ante Belgrano

Madelón sorprende con tres cambios en Unión para jugar ante Belgrano

Intento de femicidio en Puerto General San Martín: aprehendieron al joven acusado de balear a una mujer

Intento de femicidio en Puerto General San Martín: aprehendieron al joven acusado de balear a una mujer

Pullaro encabezó el acto por el 452° aniversario de la fundación de Santa Fe y llamó a liderar el cambio en el país

Pullaro encabezó el acto por el 452° aniversario de la fundación de Santa Fe y llamó a "liderar el cambio" en el país

Hay $8.000.000 de recompensa por datos sobre un joven santafesino desaparecido en 2014

Hay $8.000.000 de recompensa por datos sobre un joven santafesino desaparecido en 2014

Ovación
Estigarribia se la juega: Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo

Estigarribia se la juega: "Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo"

Colón quiere sacarse la mufa en esta Liga Argentina visitando a Fusión Riojana

Colón quiere sacarse la mufa en esta Liga Argentina visitando a Fusión Riojana

Banco se llevó la primera final del Oficial U21 ante República del Oeste

Banco se llevó la primera final del Oficial U21 ante República del Oeste

Independiente quiere terminar un mal Clausura con un triunfo ante el invicto Rosario Central

Independiente quiere terminar un mal Clausura con un triunfo ante el invicto Rosario Central

San Lorenzo recibe a Sarmiento en busca de llegar a la Libertadores

San Lorenzo recibe a Sarmiento en busca de llegar a la Libertadores

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus