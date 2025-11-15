Tal como estaba previsto se puso en marcha este viernes con tres cotejos la Primera Fase Eliminatoria de los playoffs del Clausura Norberto Serenotti, División Reserva de Liga Santafesina, instancia que tendrá su fin el sábado en Guadalupe Oeste.
Comenzaron los playoffs en la reserva del Clausura Chijí Serenotti
En reserva A hubo triunfos de Cosmos, La Perla del Oeste y Nacional en los playoffs del Clausura. En la B prevalecieron San Cristóbal y Las Flores II
Por Ovación
En el predio Nery Pumpido se registró la victoria de Cosmos ante el representativo de Candioti, La Perla del Oeste derrotó a Independiente, y Nacional se impuso por la mínima diferencia a Ateneo Inmaculada.
Es importante señalar que ya se encuentran clasificados a cuartos de final Universidad del Litoral, Colón, Unión y La Salle Jobson, ya que terminaron entre los dos primeros de sus respectivas zonas del Clausura Chijí Serenotti.
Reserva A - Playoffs
Primera Fase Eliminatoria
Viernes 14 de noviembre
Cosmos 2 (Joaquín González y Luciano Regenarth)- Juventud Unida 0
Independiente 1- La Perla del Oeste 2
Ateneo Inmaculada 0- Nacional 1 (Agustín Vega)
Sábado 15 de noviembre
16.00 Sportivo Guadalupe – Deportivo Nobleza
Árbitro: Matías Pereyra
También comenzaron a disputarse os Cuartos de Final del Octogonal del Clausura Griselda Weimer, División Reserva de la B, serie que finalizará en la presente jornada del sábado con dos cotejos, uno en Altos del Valle y el otro en la ciudad de San José del Rincón.
Reserva B - Octogonal (cuartos de final)
San Cristóbal 2- Los Canarios 1 (Cristian Figueroa de penal)
Nuevo Horizonte 1 (Hugo Pelozo de penal)- Las Flores II 3 (2 de Facundo Quiroz y Juan Aguilar)
Sábado 15 de noviembre
14.00 Banco Provincial – Belgrano
Árbitro: Valentín Córdoba
A1: Elías Benítez
A2: Brandon Farías
16.00 El Cadi – Atlético Arroyo Leyes
Árbitro: Ricardo Spacessi
A1: Leonel Romero
A2: Mario Gianastasio