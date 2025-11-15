Comenzaron los playoffs en la reserva del Clausura Chijí Serenotti

En reserva A hubo triunfos de Cosmos, La Perla del Oeste y Nacional en los playoffs del Clausura. En la B prevalecieron San Cristóbal y Las Flores II

En reserva del Griselda Weimer, Las Flores derrotó en Casa Turquesa a Nuevo Horizonte.

Tal como estaba previsto se puso en marcha este viernes con tres cotejos la Primera Fase Eliminatoria de los playoffs del Clausura Norberto Serenotti , División Reserva de Liga Santafesina, instancia que tendrá su fin el sábado en Guadalupe Oeste.

En el predio Nery Pumpido se registró la victoria de Cosmos ante el representativo de Candioti, La Perla del Oeste derrotó a Independiente, y Nacional se impuso por la mínima diferencia a Ateneo Inmaculada.

Es importante señalar que ya se encuentran clasificados a cuartos de final Universidad del Litoral, Colón, Unión y La Salle Jobson, ya que terminaron entre los dos primeros de sus respectivas zonas del Clausura Chijí Serenotti.

Reserva A - Playoffs

Primera Fase Eliminatoria

Viernes 14 de noviembre

Cosmos 2 (Joaquín González y Luciano Regenarth)- Juventud Unida 0

Independiente 1- La Perla del Oeste 2

Ateneo Inmaculada 0- Nacional 1 (Agustín Vega)

Sábado 15 de noviembre

16.00 Sportivo Guadalupe – Deportivo Nobleza

Árbitro: Matías Pereyra

También comenzaron a disputarse os Cuartos de Final del Octogonal del Clausura Griselda Weimer, División Reserva de la B, serie que finalizará en la presente jornada del sábado con dos cotejos, uno en Altos del Valle y el otro en la ciudad de San José del Rincón.

ligaa santafesina divisional reserva 2 La escuadra de Nuevo Horizonte que cayó frente a la Naranja de Las Flores por 3 a 1. prensa Sol Naciente

Reserva B - Octogonal (cuartos de final)

San Cristóbal 2- Los Canarios 1 (Cristian Figueroa de penal)

Nuevo Horizonte 1 (Hugo Pelozo de penal)- Las Flores II 3 (2 de Facundo Quiroz y Juan Aguilar)

Sábado 15 de noviembre

14.00 Banco Provincial – Belgrano

Árbitro: Valentín Córdoba

A1: Elías Benítez

A2: Brandon Farías

16.00 El Cadi – Atlético Arroyo Leyes

Árbitro: Ricardo Spacessi

A1: Leonel Romero

A2: Mario Gianastasio