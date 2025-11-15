Uno Santa Fe | Ovación | Godoy Cruz

Godoy Cruz recibe a Riestra en busca del milagro de forzar un desempate para no descender

15 de noviembre 2025 · 08:37hs
Godoy Cruz y Riestra jugarán este sábado desde las 17 en el Estadio Feliciano Gambarte, por la última fecha del Torneo Clausura. El Bodeguero no dio pie con bola en todo el semestre y solo ganó uno de los últimos 19 partidos, resultados que lo condenaron a necesitar un milagro para no descender.

Del otro lado, el Malevo perdió su histórico invicto contra Independiente, sin embargo su presencia en octavos ya está confirmada. El arbitraje estará a cargo de Facundo Tello. Se podrá ver por TNT Sports.

El partido se juega en simultáneo con Aldosivi vs San Martín de San Juan, ya que se definen los descenso. El Tombaestá obligado a ganar, pero necesita que San Martín de San Juan no pierda, o empatar y que el “Santo” también iguale, para llegar así a un desempate. El Mavelo, en tanto, busca una victoria para finalizar como segundo en el Grupo B.

El Tomba cierra un año angustiante, en el que si bien alcanzó los octavos de final de la Copa Sudamericana, se derrumbó por completo en los últimos meses, consiguiendo sumar de a tres únicamente en una ocasión desde el mes de mayo.Cuatro entrenadores pasaron por el banco del cuadro mendocino, pero ninguno fue el antídoto y quedó al borde de perder la categoría.Para salvarse necesita ganar y que San Martín de San Juan no pierda, o empatar y que el Santo también iguale, para llegar así a un desempate. Previendo lo peor, la directiva del club hizo averiguaciones para alquilar nuevamente el Estadio Malvinas Argentinas.

El elenco dirigido por Gustavo Benítez perdió su colosal invicto de 27 partidos en condición de localtras caer ante Independiente por 1 a 0 y dejó ir toda posibilidad de ser líder de la Zona B, además de alejarse de los puestos que otorgan una plaza en la próxima Copa Libertadores. A pesar de ello, saldrá a buscar el triunfo especulando con la posibilidad de que, en caso de liberarse un cupo, ellos puedan meterse en la competición más importante del continente.

Probables formaciones de Godoy Cruz y Riestra

Godoy Cruz: Franco Petroli; Juan Escobar, Tomás Rossi, Federico Rasmussen, Facundo Altamira, Vicente Poggi, Nicolás Fernández, Juan Meli; Daniel Barrea, Agustín Auzmendi, Santino Andino. DT: Omar Asad.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Jonathan Goitia, Anthony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.

Horario: 17.00.

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Feliciano Gambarte.

TV: TNT Sports Premium.

