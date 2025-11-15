Uno Santa Fe | Información General | industriales

Industriales celebraron el acuerdo comercial con Estados Unidos, pero aclararon que esperan detalles sobre los alcances sectoriales

La Unión Industrial Argentina difundió un comunicado en el que consideró que este acuerdo “permitirá a la Argentina promover su desarrollo industrial integrándose al concierto de países occidentales que respetan las reglas del comercio internacional”

15 de noviembre 2025 · 10:11hs
El mercado financiero sintió el efecto del acuerdo comercial cerrado con Estados Unidos con un crecimiento de las acciones, pero no fue el único sector en reaccionar. Este viernes, la Unión Industrial Argentina (UIA) sentó postura en respaldo al rumbo del Gobierno.

"Celebramos el marco para el acuerdo recíproco entre la Argentina y los Estados Unidos, que permitirá promover el comercio, las inversiones y el empleo", consideraron los industriales en un comunicado, aunque expresaron cierta cautela: "Aguardamos la publicación de los detalles del acuerdo para comprender los alcances sectoriales".

En el documento, remarcaron una mirada geopolítica del anuncio, considerando que "este acuerdo permitirá a la Argentina promover su desarrollo industrial integrándose al concierto de países occidentales que respetan las reglas del comercio internacional". En contraste, celebraron diferenciarse de "las acciones distorsivas que generan las empresas estatales y las subvenciones industriales presentes en países con economías de no mercado".

Incertidumbre por los alcances del acuerdo

A través de un comunicado, la Cámara de Exportadores de la República Argentina (Cera) analizó la información que se conoce sobre el acuerdo entre la Argentina y los Estados Unidos. En ese marco, indicaron que nuestro país otorgará "acceso preferencial a las exportaciones de bienes estadounidenses" que contemplan medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas.

Por su parte, EE. UU. se compromete a eliminar los aranceles recíprocos sobre “ciertos recursos naturales no disponibles y productos no patentados para ser usados en aplicaciones farmacéuticas”. Todavía no se ha dado a conocer la lista específica de bienes argentinos que quedarían bajo este esquema.

El informe del Cera apunta que el acuerdo, al referirse al trabajo para "abordar barreras no arancelarias que afecten el comercio de alimentos y productos agrícolas", solo refiere a compromisos de la Argentina. En ese marco, nuestro país "se ha comprometido a permitir el ingreso de carne aviar de EE. UU. en el plazo de un año y ha acordado no restringir el acceso al mercado de productos que utilicen ciertos términos relacionados con quesos y carnes".

"No hubo mención a la situación de bienes argentinos afectados por medidas antidumping (miel, mosto), contingentes arancelarios (como carne bovina, maní o azúcar) o medidas sanitarias en el mercado estadounidense", remarcaron desde la entidad, y apuntaron que "no se mencionó una contrapartida de reconocimiento de EE. UU. a estándares argentinos".

• LEER MÁS:Argentina–EEUU: un acuerdo comercial que reconfigura el vínculo y abre interrogantes en Santa Fe

