Banco se quedó a un paso de la gloria y fue subcampeón de la Superliga

Banco Provincial acarició la gloria pero terminó perdiendo por 5-4 ante Atlético del Rosario, por la Fase I de la Superliga.

Banco Provincial estuvo muy cerca de coronar una campaña histórica en la Fase I de la Superliga, pero terminó cayendo por un ajustado 5-4 frente a Atlético del Rosario en una final vibrante, cambiante y cargada de emociones. Las santafesinas dieron pelea hasta el final, estuvieron arriba en el marcador en tres oportunidades y dejaron una imagen de enorme jerarquía, aunque no pudieron sellar el título ni la clasificación a la Fase Final 2027.

El encuentro comenzó con un Banco agresivo, decidido a presionar alto y a incomodar la salida rosarina. Celina Basilio tuvo la primera chance clara y luego Valentina Suravsky estuvo muy cerca de abrir el marcador con un remate cruzado. Sin embargo, Atlético golpeó primero a través de Pía D’Agostino, que aprovechó un rebote en un córner corto para poner el 1-0.

Reacción, carácter y una final palo a palo para Banco Provincial

Lejos de sentir el impacto, Banco reaccionó con personalidad. El empate llegó tras un córner corto en el que Ruth Fuchs sacó el remate y Morena García Rossi apareció para desviar cerca de la línea. Más tarde, Valentina Ceconi dio vuelta el resultado con una gran definición para establecer el 2-1.

La intensidad no bajó nunca. Atlético volvió a encontrar el empate mediante Catalina Belotti, pero Banco volvió a responder antes del cierre del tercer cuarto. Una gran jugada de Basilio por derecha terminó con otra aparición decisiva de Ceconi para el 3-2.

El último parcial fue una verdadera locura. Abril Fortuna estampó rápidamente el 3-3 para las rosarinas, aunque otra vez Banco recuperó la ventaja gracias a García Rossi, que empujó una bocha desviada en un córner corto para el 4-3.

Pero Atlético del Rosario mostró toda su contundencia en los momentos clave. Pilar Elizalde volvió a igualar el encuentro y, poco después, Mercedes Berasategui capturó una pelota suelta dentro del área para marcar el definitivo 5-4.

Banco dejó todo y se ganó el reconocimiento

En los minutos finales, Banco arriesgó al máximo, incluso sacando a la arquera para sumar una jugadora más de campo. Empujó con orgullo y corazón, aunque no logró encontrar el empate.

Más allá de la derrota, el conjunto santafesino cerró una actuación sobresaliente en el certamen. Fue protagonista durante todo el torneo, mostró carácter competitivo y estuvo a centímetros de quedarse con el gran objetivo.

Los otros equipos santafesinos

Santa Fe Rugby terminó octavo en Rosario tras caer 2-0 frente a Gimnasia y Tiro de Salta en su última presentación.

En caballeros, El Quillá finalizó sexto luego de empatar 2-2 ante el mismo conjunto salteño y perder 3-1 en los shootouts. El “Tiburón” igualmente había asegurado su plaza tras la contundente victoria 8-0 frente a Universidad Nacional de San Juan.

Por su parte, La Salle también culminó octavo en el nivel B disputado en Tucumán, luego de igualar 1-1 con Puerto Belgrano de Bahía Blanca y caer 3-1 en los penales australianos.