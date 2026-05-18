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Colón necesita que Bonansea transforme sacrificio en goles

El delantero volvió a destacarse ante Estudiantes de Caseros, fue clave para el funcionamiento ofensivo del equipo, pero sigue sin poder cortar su sequía goleadora

18 de mayo 2026 · 11:24hs
Colón necesita que Bonansea transforme sacrificio en goles

Prensa Colón

Alan Bonansea volvió a dejar en claro en Caseros por qué hoy es una pieza importante dentro del equipo de Ezequiel Medrán. Corrió, presionó, pivotó, luchó cada pelota y otra vez terminó siendo uno de los futbolistas más productivos de Colón en ataque. Sin embargo, sigue teniendo una cuenta pendiente que empieza a pesar: el gol.

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En el empate 1-1 frente a Estudiantes de Buenos Aires, el delantero volvió a mostrar todo su despliegue y compromiso colectivo, aunque también sufrió la misma frustración que viene arrastrando desde hace varias fechas. En el segundo tiempo estuvo a centímetros de romper la sequía con un gran cabezazo, luego de una excelente jugada colectiva, pero la pelota se estrelló en el travesaño cuando parecía que el Sabalero encontraba el segundo tanto.

Un desgaste enorme en Colón

Más allá de la falta de gol, Bonansea se convirtió en un jugador indispensable para Medrán por todo lo que aporta desde el funcionamiento. Su trabajo físico y táctico resulta fundamental para sostener la presión alta y generar espacios para los volantes que llegan desde atrás.

En cada partido aparece comprometido con el esfuerzo colectivo, retrocede, colabora en defensa y muchas veces termina lejos del área rival producto del desgaste que realiza durante los 90 minutos. Ese sacrificio es uno de los aspectos que más valoran dentro del cuerpo técnico.

Colón All Boys Alan Bonansea

La diferencia con otros delanteros del plantel hoy parece evidente. Ni Facundo Castro ni Lucas Cano lograron aprovechar las oportunidades que tuvieron cuando ingresaron desde el banco. Incluso, el futuro de Castro podría resolverse en el próximo mercado, ya que Nueva Chicago aparece interesado en sumarlo para la segunda parte de la temporada.

Los números que marcan la sequía en Colón

Bonansea disputó 12 partidos en la Primera Nacional 2026 con la camiseta de Colón, convirtió tres goles y aportó una asistencia, acumulando 1.028 minutos en cancha.

Su último tanto fue el 22 de marzo, en la derrota por 3-1 frente a San Telmo. Aquella tarde convirtió el descuento rojinegro a los 19 minutos del segundo tiempo. Desde entonces pasaron casi dos meses sin festejos para el delantero.

En cuanto al promedio, Bonansea anota un gol cada 342 minutos aproximadamente, una cifra que refleja la dificultad que viene teniendo para traducir en goles todo lo bueno que genera desde el juego.

Entre la paciencia y la necesidad

En Colón saben que el delantero aporta mucho más que estadísticas, aunque también entienden que un equipo que pelea arriba necesita más eficacia de sus atacantes. Bonansea sigue siendo titular porque el entrenador confía plenamente en su aporte integral, pero la necesidad de reencontrarse con el gol empieza a transformarse en una urgencia.

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Mientras tanto, el atacante continúa respondiendo desde el esfuerzo, la entrega y el compromiso, aun cuando el arco siga negándole el premio que viene buscando hace varias fechas.

Colón Bonansea Estudiantes
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