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Defensores se juega una chance importante ante el colista Chaco For Ever

El Dragón recibe al último de la Zona A con la necesidad de cortar la mala racha y volver a meterse en la pelea por el Reducido.

Ovación

Por Ovación

18 de mayo 2026 · 11:11hs
Defensores se juega una chance importante ante el colista Chaco For Ever

La fecha 14 de la Primera Nacional puede representar un punto de inflexión para Defensores de Belgrano. Este lunes, desde las 15.30 y en el estadio Juan Pasquale, el Dragón enfrentará a Chaco For Ever con una obligación clara: ganar para volver a acomodarse cerca de los puestos de Reducido.

El conjunto de Núñez atraviesa un momento incómodo desde los resultados. Hace cinco partidos que no logra sumar de a tres y esa irregularidad lo fue alejando de la zona alta de la tabla. Sin embargo, la paridad que domina la Zona A le permite seguir expectante y saber que una victoria podría devolverlo rápidamente a la conversación por la clasificación.

El presente del rival aparece todavía más comprometido. Chaco For Ever llega sumergido en el fondo de la tabla y necesitado de puntos para no quedar cada vez más relegado. El equipo chaqueño viene de caer como local ante Bolívar y continúa sin encontrar regularidad en el torneo.

Un escenario ideal para reaccionar para Defensores de Belgrano

En Defensores entienden que el contexto es favorable para intentar recuperar confianza. Jugar en casa y enfrentar al último del campeonato transforma al partido en una oportunidad importante para cortar la sequía y relanzar sus aspiraciones.

Del otro lado, el Negro chaqueño buscará dar el golpe fuera de casa para empezar a escaparle a una situación cada vez más compleja. El entrenador Pedro Llorens mantendría gran parte de la formación que jugó la fecha pasada, aunque deberá realizar una variante obligada por la lesión de Lucas Pruzzo. Andrés Lioi aparece como reemplazante natural en el lateral izquierdo.

Además, una de las novedades en For Ever pasa por la llegada del delantero Enzo Gaggi, quien regresó al club tras su paso por Gimnasia de Mendoza. Sin embargo, todavía no sería considerado para este compromiso en Buenos Aires.

Mucho más que tres puntos

En una categoría donde la tabla cambia fecha tras fecha, el partido aparece cargado de necesidades para ambos. Defensores quiere volver a prenderse arriba y dejar atrás el bajón futbolístico, mientras que Chaco For Ever necesita empezar a sumar para no quedar hundido en el fondo de la Zona A.

Defensores Chaco For Ever Primera Nacional
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