Colón espera una ayuda desde Floresta para sostenerse arriba en la Zona A

Morón visita a All Boys con la chance concreta de arrebatarle el liderazgo a Colón. El partido se juega desde las 20.

La pelea por la cima de la Zona A de la Primera Nacional tendrá este lunes un nuevo capítulo y en Colón estarán muy atentos a lo que suceda en Floresta. Desde las 20, Deportivo Morón visitará a All Boys con la posibilidad de transformarse nuevamente en líder absoluto del campeonato.

El empate conseguido por el Sabalero en Caseros frente a Estudiantes dejó abierta la puerta para que el Gallito pueda superar su línea. Hoy, el equipo santafesino manda con 23 puntos, mientras que Morón aparece con 22 y un partido menos disputado.

El Gallito quiere aprovechar la oportunidad para ser líder

El conjunto de Walter Otta sabe que el cierre de la fecha le entrega una ocasión ideal para recuperar terreno y quedar solo en lo más alto. Después de varias jornadas compartiendo protagonismo con Colón, Morón intentará capitalizar el traspié rojinegro fuera de Santa Fe.

Además, el Gallo necesita volver a sumar de a tres para reafirmar su candidatura en una categoría extremadamente equilibrada, donde las diferencias son mínimas y cualquier fecha puede modificar el panorama completo.

All Boys llega golpeado y en crisis tras la derrota ante Colón

El rival de Morón atraviesa un momento delicado. All Boys viene de perder frente a Colón por 3-2 en el Brigadier López y esa derrota derivó en la salida del entrenador Aníbal Biggeri.

Con Darío Stefanatto como técnico interino, el conjunto de Floresta intentará reaccionar en medio de un presente complicado, ya que pelea en la parte baja de la tabla y apenas se mantiene fuera de la zona de descenso por diferencia de gol.

La necesidad de puntos también convierte al partido en un compromiso de alto voltaje para el local, que buscará hacerse fuerte en el Islas Malvinas para cortar la mala racha.

Una tabla cada vez más ajustada con Colón arriba

Mientras prepara el duelo del próximo domingo frente a Mitre de Santiago del Estero, Colón seguirá de cerca todo lo que ocurra en Buenos Aires. El equipo de Ezequiel Medrán dejó sensaciones positivas desde el juego en Caseros, pero el empate no le permitió despegarse en la tabla.

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Por eso, el resultado entre All Boys y Morón puede alterar nuevamente la pelea por la cima. El Sabalero ya comprobó que en esta Primera Nacional no hay margen para relajarse y que cada punto puede terminar teniendo un peso decisivo en la recta final del torneo.