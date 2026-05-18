Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón espera una ayuda desde Floresta para sostenerse arriba en la Zona A

Morón visita a All Boys con la chance concreta de arrebatarle el liderazgo a Colón. El partido se juega desde las 20.

Ovación

Por Ovación

18 de mayo 2026 · 11:03hs
Colón espera una ayuda desde Floresta para sostenerse arriba en la Zona A

Prensa Morón

La pelea por la cima de la Zona A de la Primera Nacional tendrá este lunes un nuevo capítulo y en Colón estarán muy atentos a lo que suceda en Floresta. Desde las 20, Deportivo Morón visitará a All Boys con la posibilidad de transformarse nuevamente en líder absoluto del campeonato.

LEER MÁS: Colón perdió solidez, no solo en las estadísticas, sino también en el juego

El empate conseguido por el Sabalero en Caseros frente a Estudiantes dejó abierta la puerta para que el Gallito pueda superar su línea. Hoy, el equipo santafesino manda con 23 puntos, mientras que Morón aparece con 22 y un partido menos disputado.

El Gallito quiere aprovechar la oportunidad para ser líder

El conjunto de Walter Otta sabe que el cierre de la fecha le entrega una ocasión ideal para recuperar terreno y quedar solo en lo más alto. Después de varias jornadas compartiendo protagonismo con Colón, Morón intentará capitalizar el traspié rojinegro fuera de Santa Fe.

Además, el Gallo necesita volver a sumar de a tres para reafirmar su candidatura en una categoría extremadamente equilibrada, donde las diferencias son mínimas y cualquier fecha puede modificar el panorama completo.

All Boys llega golpeado y en crisis tras la derrota ante Colón

El rival de Morón atraviesa un momento delicado. All Boys viene de perder frente a Colón por 3-2 en el Brigadier López y esa derrota derivó en la salida del entrenador Aníbal Biggeri.

Con Darío Stefanatto como técnico interino, el conjunto de Floresta intentará reaccionar en medio de un presente complicado, ya que pelea en la parte baja de la tabla y apenas se mantiene fuera de la zona de descenso por diferencia de gol.

La necesidad de puntos también convierte al partido en un compromiso de alto voltaje para el local, que buscará hacerse fuerte en el Islas Malvinas para cortar la mala racha.

Una tabla cada vez más ajustada con Colón arriba

Mientras prepara el duelo del próximo domingo frente a Mitre de Santiago del Estero, Colón seguirá de cerca todo lo que ocurra en Buenos Aires. El equipo de Ezequiel Medrán dejó sensaciones positivas desde el juego en Caseros, pero el empate no le permitió despegarse en la tabla.

LEER MÁS: Barrios y Rasmussen comenzarán a jugar "condicionados" en Colón

Por eso, el resultado entre All Boys y Morón puede alterar nuevamente la pelea por la cima. El Sabalero ya comprobó que en esta Primera Nacional no hay margen para relajarse y que cada punto puede terminar teniendo un peso decisivo en la recta final del torneo.

Colón Floresta Morón
Noticias relacionadas
colon necesita que bonansea transforme sacrificio en goles

Colón necesita que Bonansea transforme sacrificio en goles

Luego de la expulsión ante Godoy Cruz, el DT de Colón Ezequiel Medrán no volvió a tener en cuenta a Matías Godoy.

Godoy cumplió con la suspensión, menos para el DT Ezequiel Medrán

Con el correr de los partidos, Colón fue perdiendo solidez.

Colón perdió solidez, no solo en las estadísticas, sino también en el juego

barrios y rasmussen comenzaran a jugar condicionados en colon

Barrios y Rasmussen comenzarán a jugar "condicionados" en Colón

Lo último

La gripe A gana terreno en Santa Fe y refuerzan el monitoreo sanitario: los casos crecieron 91% en dos semanas

La gripe A gana terreno en Santa Fe y refuerzan el monitoreo sanitario: los casos crecieron 91% en dos semanas

Triunfo de los argentinos Etcheverry y Ugo Carabelli en el ATP 500 de Hamburgo

Triunfo de los argentinos Etcheverry y Ugo Carabelli en el ATP 500 de Hamburgo

Mourinho ya tendría todo listo para su regreso al Real Madrid

Mourinho ya tendría todo listo para su regreso al Real Madrid

Último Momento
La gripe A gana terreno en Santa Fe y refuerzan el monitoreo sanitario: los casos crecieron 91% en dos semanas

La gripe A gana terreno en Santa Fe y refuerzan el monitoreo sanitario: los casos crecieron 91% en dos semanas

Triunfo de los argentinos Etcheverry y Ugo Carabelli en el ATP 500 de Hamburgo

Triunfo de los argentinos Etcheverry y Ugo Carabelli en el ATP 500 de Hamburgo

Mourinho ya tendría todo listo para su regreso al Real Madrid

Mourinho ya tendría todo listo para su regreso al Real Madrid

Colón y Lago acordaron un vínculo con varias condiciones muy particulares

Colón y Lago acordaron un vínculo con varias condiciones muy particulares

Cuando los cambios en Colón no cambian nada, o en todo caso empeoran el rendimiento

Cuando los cambios en Colón no cambian nada, o en todo caso empeoran el rendimiento

Ovación
Colón y Lago acordaron un vínculo con varias condiciones muy particulares

Colón y Lago acordaron un vínculo con varias condiciones muy particulares

Barrios y Rasmussen comenzarán a jugar condicionados en Colón

Barrios y Rasmussen comenzarán a jugar "condicionados" en Colón

Godoy cumplió con la suspensión, menos para el DT Ezequiel Medrán

Godoy cumplió con la suspensión, menos para el DT Ezequiel Medrán

Colón espera una ayuda desde Floresta para sostenerse arriba en la Zona A

Colón espera una ayuda desde Floresta para sostenerse arriba en la Zona A

Defensores se juega una chance importante ante el colista Chaco For Ever

Defensores se juega una chance importante ante el colista Chaco For Ever

Policiales
Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Escenario
Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe