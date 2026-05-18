La Liga entra en zona de definición: Regatas, Ferro, Gimnasia e Independiente se juegan todo

Regatas y Gimnasia intentarán hacer valer la localía en los quintos puntos ante Ferro e Independiente de Oliva, respectivamente. Los vencedores seguirán en carrera rumbo al título.

La Liga Nacional vivirá este lunes una jornada decisiva con dos quintos partidos que definirán a los últimos semifinalistas del torneo. Regatas Corrientes recibirá a Ferro Carril Oeste, mientras que Gimnasia de Comodoro Rivadavia hará lo propio frente a Independiente de Oliva, en dos cruces que llegan empatados 2-2 y prometen emociones hasta el cierre.

Regatas Corrientes intentará aprovechar el respaldo de su gente cuando reciba desde las 21.05 a Ferro Carril Oeste en el estadio José Jorge Contte. El duelo será televisado por DSports y tendrá como árbitros a Alejandro Chiti, Sergio Tarifeño y Alejandro Zanabone.

La serie mostró una paridad absoluta desde el comienzo. Ferro golpeó primero al quedarse con el juego inicial en Corrientes por 95-89, aunque el Remero reaccionó rápidamente y empató la llave con una sólida victoria por 81-60. En Caballito volvió a festejar el Verdolaga con un triunfo 90-75, pero otra vez Regatas respondió en condición de visitante y forzó el quinto juego tras imponerse 79-71.

El conjunto correntino buscará hacerse fuerte en el Fortín Rojinegro para meterse entre los cuatro mejores del certamen, mientras que Ferro llega con la ilusión de dar otro golpe fuera de casa y seguir alimentando una gran temporada, en la que ya conquistó la Liga Sudamericana justamente ante el equipo correntino.

El vencedor de esta llave enfrentará en semifinales al ganador de la serie entre Gimnasia e Independiente de Oliva.

Gimnasia quiere cerrar la historia en Comodoro

En simultáneo, desde las 21, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibirá a Independiente de Oliva en el Socios Fundadores, con televisación de Básquet Pass y arbitraje de Juan Fernández, Alberto Ponzo y Raúl Sánchez.

El Mens Sana parecía tener encaminada la clasificación cuando quedó match point, pero Independiente reaccionó en Córdoba y llevó la definición a un quinto partido decisivo. El equipo cordobés ganó el cuarto punto por 74-66, apoyado en un gran último cuarto donde marcó diferencias con intensidad defensiva y mejores decisiones ofensivas.

La serie tuvo momentos de alto nivel y mucha tensión, con dos equipos que sostuvieron la competitividad en cada encuentro. Gimnasia apostará ahora al peso de la localía y a su experiencia en este tipo de definiciones para avanzar de ronda, mientras que Independiente buscará seguir escribiendo una página histórica en su primera participación en playoffs de Liga Nacional.

Una noche de alto voltaje

La Liga Nacional tendrá este lunes una doble definición cargada de dramatismo. Regatas y Gimnasia intentarán hacer valer la localía en partidos sin margen de error, mientras que Ferro e Independiente buscarán romper los pronósticos y seguir en carrera rumbo al título. Dos series intensas, equilibradas y con promesa de final abierto hasta el último segundo.