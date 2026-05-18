Madelón prepara el mejor Unión para el último desafío de la primera parte de la temporada

El plantel retomó los entrenamientos en Casa Unión luego de la eliminación frente a Belgrano y el DT analiza mantener la misma formación para el duelo de Copa Argentina

Unión volvió este lunes a los entrenamientos en Casa Unión luego de la eliminación frente a Belgrano en Córdoba, por los cuartos de final del Torneo Apertura, y rápidamente puso la cabeza en el próximo gran desafío: el cruce del viernes a las 20 ante Independiente, en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, por los 16avos de final de la Copa Argentina.

El plantel trabajó luego del fin de semana de descanso y Leonardo Madelón empezó a definir el plan para un partido que puede marcar mucho más que una clasificación. Es que además de tratarse de uno de los grandes objetivos deportivos de la temporada, también podría representar el último encuentro del entrenador al frente del equipo, teniendo en cuenta que su continuidad sigue en plena negociación con la dirigencia.

Madelón, ¿repite la fórmula en Unión?

En cuanto al armado del equipo, la principal novedad es que el DT tendría la chance concreta de repetir la formación que viene de caer ante Belgrano. Más allá del golpe deportivo, Madelón quedó conforme con varios pasajes futbolísticos del equipo y además recuperará jugadores que terminaron con molestias físicas en Córdoba.

En ese sentido, Mauro Pittón, Julián Palacios, Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia evolucionaron bien y llegarían en condiciones normales para el choque frente al Rojo. Incluso, el cuerpo técnico sigue de cerca la recuperación de Nicolás Palavecino, quien dejó atrás un desgarro sufrido ante Vélez y podría reaparecer entre los convocados.

Los que continúan descartados son Bruno Pittón, quien será intervenido quirúrgicamente por una lesión meniscal en su rodilla izquierda, y Misael Aguirre, afectado por un problema en uno de sus tobillos.

Los 11 en los que piensa Madelón en Unión

Así las cosas, si no surgen contratiempos en la semana, Unión podría formar con Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

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El plantel rojiblanco trabajará toda la semana en Santa Fe y el jueves, luego del entrenamiento matutino y el almuerzo, viajará rumbo a Rosario para quedar concentrado de cara a un partido decisivo. El ganador de la llave enfrentará en octavos de final al vencedor del cruce entre Talleres y Atlético Tucumán.