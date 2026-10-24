Banfield y Lanús animarán otra edición del clásico con realidades opuestas

Banfield recibe a Lanús, desde las 14.45, por el Interzonal de la fecha 14 del Torneo Clausura. Será televisado por TNT Sports

Banfield recibe a Lanús este sábado, desde las 14.45, en el Florencio Sola, por el Interzonal de la fecha 14 del Torneo Clausura . El encuentro, que corresponde a una nueva edición del clásico del Sur, será televisado por TNT Sports.

El Taladro llega tras caer por 1-0 ante Argentinos Juniors en la fecha pasada y buscará recuperarse ante su gente en un partido especial. El equipo dirigido por Pedro Troglio se ubica en el decimosegundo puesto de la Zona B con 13 unidades, por lo que necesita volver a ganar para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

Por su parte, el conjunto conducido por Mauricio Pellegrino viene de vencer por 1-0 a Platense, mantiene un invicto de seis partidos y tiene 23 puntos en la Zona A, donde se encuentra en el quinto puesto. De esta manera, el "Granate" intentará prolongar su buen momento y repetir lo ocurrido en el último enfrentamiento entre ambos, cuando se impuso por 1-0 en el Torneo Apertura.

En cuanto al historial, se enfrentaron en 135 oportunidades: el Taladro lleva la ventaja con 53 triunfos, contra 42 de Lanús, mientras que 40 encuentros terminaron en empate.

Probanles formaciones de Banfield y Lanús

Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Santiago Esquivel, Tomás Adoryan; Federico Medina, Adrián Balboa, David Zalazar. DT: Pedro Troglio.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Matías Sepúlveda o Lucas Besozzi; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

TV: TNT Sports Premium.

Horario: 14.45.

Estadio: Florencio Sola.

Árbitro: Facundo Tello.