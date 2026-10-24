Uno Santa Fe | Ovación | Banfield

Banfield y Lanús animarán otra edición del clásico con realidades opuestas

Banfield recibe a Lanús, desde las 14.45, por el Interzonal de la fecha 14 del Torneo Clausura. Será televisado por TNT Sports

24 de octubre 2026 · 09:02hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Banfield y Lanús animarán otra edición del clásico con realidades opuestas

Banfield recibe a Lanús este sábado, desde las 14.45, en el Florencio Sola, por el Interzonal de la fecha 14 del Torneo Clausura. El encuentro, que corresponde a una nueva edición del clásico del Sur, será televisado por TNT Sports.

El Taladro llega tras caer por 1-0 ante Argentinos Juniors en la fecha pasada y buscará recuperarse ante su gente en un partido especial. El equipo dirigido por Pedro Troglio se ubica en el decimosegundo puesto de la Zona B con 13 unidades, por lo que necesita volver a ganar para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

Por su parte, el conjunto conducido por Mauricio Pellegrino viene de vencer por 1-0 a Platense, mantiene un invicto de seis partidos y tiene 23 puntos en la Zona A, donde se encuentra en el quinto puesto. De esta manera, el "Granate" intentará prolongar su buen momento y repetir lo ocurrido en el último enfrentamiento entre ambos, cuando se impuso por 1-0 en el Torneo Apertura.

En cuanto al historial, se enfrentaron en 135 oportunidades: el Taladro lleva la ventaja con 53 triunfos, contra 42 de Lanús, mientras que 40 encuentros terminaron en empate.

Probanles formaciones de Banfield y Lanús

Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Santiago Esquivel, Tomás Adoryan; Federico Medina, Adrián Balboa, David Zalazar. DT: Pedro Troglio.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Matías Sepúlveda o Lucas Besozzi; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

TV: TNT Sports Premium.

Horario: 14.45.

Estadio: Florencio Sola.

Árbitro: Facundo Tello.

Banfield Lanús Clausura
Noticias relacionadas
la liga santafesina postergo toda su actividad por las lluvias

La Liga Santafesina postergó toda su actividad por las lluvias

Franco Colapinto afrontará este sábado la tercera práctica libre y posteriormente será el turno de la clasificación.

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica libre

Kily González no dudó y eligió a Messi como el mejor jugador de todos los tiempos.

Kily González se mostró contundente sobre Messi y el Balón de Oro de todos los tiempos

Diego Dabove dejó de ser el DT de Tigre.

Diego Dabove presentó su renuncia y no es más el técnico de Tigre

Lo último

Barrio Villa Hipódromo: la Brigada de Explosivos secuestró granadas y proyectiles de uso militar en una casa

Barrio Villa Hipódromo: la Brigada de Explosivos secuestró granadas y proyectiles de uso militar en una casa

El Como de Nico Paz y Perrone derrotó a Sassuolo y se mete en la pelea del Calcio

El Como de Nico Paz y Perrone derrotó a Sassuolo y se mete en la pelea del Calcio

Motivo de orgullo: Unión está entre los 100 mejores clubes formadores de futbolistas del mundo

Motivo de orgullo: Unión está entre los 100 mejores clubes formadores de futbolistas del mundo

Último Momento
Barrio Villa Hipódromo: la Brigada de Explosivos secuestró granadas y proyectiles de uso militar en una casa

Barrio Villa Hipódromo: la Brigada de Explosivos secuestró granadas y proyectiles de uso militar en una casa

El Como de Nico Paz y Perrone derrotó a Sassuolo y se mete en la pelea del Calcio

El Como de Nico Paz y Perrone derrotó a Sassuolo y se mete en la pelea del Calcio

Motivo de orgullo: Unión está entre los 100 mejores clubes formadores de futbolistas del mundo

Motivo de orgullo: Unión está entre los 100 mejores clubes formadores de futbolistas del mundo

La Liga Santafesina postergó toda su actividad por las lluvias

La Liga Santafesina postergó toda su actividad por las lluvias

De Paoli insiste: Me cuesta decir que me fue mal en Colón

De Paoli insiste: "Me cuesta decir que me fue mal en Colón"

Ovación
De Paoli insiste: Me cuesta decir que me fue mal en Colón

De Paoli insiste: "Me cuesta decir que me fue mal en Colón"

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica libre

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica libre

El Como de Nico Paz y Perrone derrotó a Sassuolo y se mete en la pelea del Calcio

El Como de Nico Paz y Perrone derrotó a Sassuolo y se mete en la pelea del Calcio

La Liga Santafesina postergó toda su actividad por las lluvias

La Liga Santafesina postergó toda su actividad por las lluvias

El Promocional define los clasificados a los playoffs en la última fecha

El Promocional define los clasificados a los playoffs en la última fecha

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula