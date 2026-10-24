Defensa se mide contra Talleres con el objetivo de sellar su lugar en los playoffs

En el estadio Mario Alberto Kempes, Talleres recibe a Defensa y Justicia, a las 17, por la fecha 14 del Torneo Clausura

En el estadio Mario Alberto Kempes, Talleres recibe a Defensa y Justicia , a las 17, por la fecha 14 del Torneo Clausura . La T, que no gana hace cuatro partidos, buscará levantar cabeza y despegarse del fondo de la Zona A; mientras que el Halcón tratará de sellar su boleto a los playoffs.

Talleres llega luego de caer 2-1 ante Boca en La Bombonera, en un partido que había comenzado favorable para el elenco cordobés gracias al golazo de Matías Galarza, que estuvo cerca de ser refuerzo del Xeneize. Con el resultado del viernes pasado, la T quedó en último puesto de la Zona A y estiró a cuatro su racha de partidos sin victorias.

Por su parte, Defensa y Justicia llega al duelo en el Kempes tras caer 1-0 ante Instituto en Florencio Varela, y dejó escapar la posibilidad de escalar a lo más alto de la Zona A del Torneo Clausura. El Halcón marcha tercero en su grupo, y junto con Boca (que tiene los mismos puntos) son los únicos escoltas de la Gloria. Por otro lado, los dirigidos por Julio Vaccari buscarán sellar su boleto a los octavos de final del campeonato, ya que con un triunfo ante Talleres tendrán asegurada su presencia en los playoffs.

Probables formaciones de Talleres y Defensa y Justicia

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez o Alexandro Maidana; Federico Fattori, Lautaro Ortiz; Valentín Depietri, Matías Galarza, Rick o Mateo Cáceres; Agustín Alvarez Martinez. DT: Omar De Felippe.

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demian Dominguez; Maximiliano Porcel, César Pérez; Jeremías Lucco, David Barbona, Juan Gutiérrez; Leandro Fernández. DT: Juilio Vaccari.

TV: ESPN Premium.

Horario: 17.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Árbitro: Juan Pafundi.

VAR: Héctor Paletta.