Rosario Central enfrenta a Huracán con la mira puesta en la cima y la tabla anual

Desde las 21.30, Rosario Central recibe a Huracán en un partido clave para sus aspiraciones de finalizar la fase regular en lo más alto de la tabla anual

Desde las 21.30, Rosario Central recibe a Huracán en el Gigante de Arroyito en un partido clave para sus aspiraciones de finalizar la fase regular en lo más alto de la tabla anual y asegurar su lugar en la próxima Copa Libertadores, por la fecha 14 del Clausura .

El Canalla llega a la recta final en un buen momento, después de golear 5-0 a Independiente Rivadavia y vencer 3-2 a Atlético Tucumán. Además, tras levantar la Supercopa Internacional, Central vuelve a meterse en la pelea por un nuevo título en el fútbol argentino.

El equipo dirigido por Jorge Almirón suma 53 puntos y ocupa el tercer puesto de la tabla anual, a una unidad de Boca y Argentinos Juniors, ambos con 54. Vélez, con 52, también sigue en la pelea, mientras que Instituto suma 50 y River, 49.

Del otro lado estará Huracán, que llega a Rosario después de perder 2-1 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata. El equipo de Parque Patricios necesita recuperarse para no comprometer sus chances de avanzar a la siguiente instancia. Con 19 unidades, buscará volver a sumar ante un rival que atraviesa un buen presente y pelea por terminar en lo más alto de la tabla anual.

Además de los puntos en juego, el encuentro tendrá un condimento especial: la revancha. Huracán eliminó a Central en los cuartos de final del Apertura del año pasado, al imponerse 1-0 en el Arroyito.

Probables formaciones de Rosario Central y Huracán

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Vicente Pizarro, Alan Rodríguez o Franco Ibarra; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Rodrigo Fernández Cedrés, Facundo Waller; Oscar Cortés, Leonardo Gil, Facundo Kalinger; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Horario: 21.30.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.