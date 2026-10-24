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Prefederal: Colón (SJ) dio el golpe ante Unión y quedó a un paso de los cuartos de final

Colón (SJ) consiguió un triunfo de peso como visitante ante Unión y quedó en una posición favorable para avanzar a los cuartos de final del Prefederal

Ovación

Por Ovación

24 de octubre 2026 · 08:44hs
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Prefederal: Colón (SJ) dio el golpe ante Unión y quedó a un paso de los cuartos de final

Gentileza Basquetboleando

Colón (SJ) consiguió un triunfo de peso en la ruta y quedó en una posición favorable para avanzar a los cuartos de final del Prefederal. En el primer juego del Play-In, el Conquistador derrotó por 80-74 a Unión en condición de visitante y tendrá la oportunidad de cerrar la serie ante su gente, en el estadio Félix Colombo.

El equipo sanjustino supo imponerse en un duelo exigente frente al conjunto rojiblanco, que tuvo a Pablo Spies como su principal referencia ofensiva, con 16 puntos. Del lado visitante, Ignacio Frank se destacó con 20 unidades y encabezó la ofensiva de un Colón que dio el primer paso en una instancia donde cada partido tiene un valor decisivo.

Con este resultado, el Conquistador quedó en ventaja y buscará aprovechar la localía para sellar su clasificación a los cuartos de final. Unión, por su parte, estará obligado a reaccionar para prolongar sus aspiraciones en la competencia.

Banco Provincial-El Quillá, suspendido por el clima

La jornada del viernes también tenía previsto el encuentro entre Banco Provincial y El Quillá, pero el partido debió suspenderse en el segundo cuarto por razones climáticas. En ese momento, Banco se imponía por 32-26.

El encuentro deberá ser reprogramado para completar el primer juego de la serie.

La agenda del Prefederal

La actividad del Play-In continuará el martes 27 de octubre, cuando Gimnasia de Santa Fe reciba a Colón de Santa Fe desde las 21.30. En tanto, el cruce entre CUST A y República del Oeste quedó pendiente de reprogramación.

El primer capítulo dejó a Colón de San Justo con la ventaja y la ilusión de resolver la serie en casa. Ahora, el Conquistador buscará hacer valer el Félix Colombo para dar el salto a los cuartos de final.

Prefederal Colón (SJ) Unión
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