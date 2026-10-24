El Promocional define los clasificados a los playoffs en la última fecha Se disputará la jornada final de la fase regular del Promocional, que ya tiene a Alianza de Santo Tomé como campeón. El repaso Por Ovación 24 de octubre 2026 · 09:28hs

UNO Santa Fe / José Busiemi

El Torneo Promocional afrontará este domingo su último capítulo de la fase regular, una jornada que servirá para terminar de definir cómo quedará armado el cuadro de los playoffs. Con Alianza de Santo Tomé ya consagrado, la atención estará puesta en las posiciones finales y en los equipos que buscarán encaminar su recorrido hacia la definición.

La competencia entra así en una instancia determinante, en la que cada puesto puede marcar diferencias de cara a los cruces eliminatorios. Los cuatro mejores de la tabla accederán directamente a los cuartos de final, mientras que el cierre de la etapa clasificatoria permitirá establecer el panorama para el tramo decisivo del certamen.

Este domingo, el Promocional bajará el telón de su fase regular y dejará definido el escenario para unos playoffs que tendrán a Alianza como el equipo que ya cumplió el primer gran objetivo de la temporada. TORNEO PROMOCIONAL – FECHA 11 – DOMINGO 25 DE OCTUBRE 18.00 Unión y Progreso B vs. Regatas (SF) 20.00 Atlético Franck A vs. Atlético Franck B 20.00 Unión y Progreso A vs. Kimberley 20.00 Alumni (LP) vs. Colón (SF) 20.00 Colón (SJ) vs. Central Rincón 20.00 Alianza (ST) vs. Santa Rosa TABLA DE POSICIONES Alianza 20 (10-0); Unión y Progreso A 18 (8-2); Colón (SF) Kimberley y Atlético Franck A 17 (7-3); Unión y Progreso B 16 (6-4); Regatas (SF) y Alumni 14 (4-6); Colón (SJ) y Santa Rosa 13 (3-7); Central Rincón 11 (1-9); Atlético Franck B 10 (0-10)