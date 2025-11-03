Banfield y Lanús, un clásico del sur clave por llegar a los playoffs

Banfield y Lanús animarán desde las 21.15 el clásico del sur del Gran Buenos Aires, con la mira puesta en los playoffs del Torneo Clausura.

Banfield y Lanús chocan este lunes en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el Estadio Florencio Sola. Se podrá ver por TNT Sports.

Con realidades completamente opuestas, se lleva a cabo el clásico del sur. El “Granate”, flamante finalista de la Copa Sudamericana, busca quedar como escolta del grupo; mientras que el “Taladro” se encuentra fuera de la zona de playoffs.

Probables formaciones de Banfield vs Lanús

Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Santiago López García, Martín Río, Santiago Esquivel, Gonzalo Ríos, Ignacio Abraham; Mauro Méndez, Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.

Lanús: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mauricio Pellegrino.