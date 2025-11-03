Uno Santa Fe | Ovación | Ferrari

Incertidumbre en Ferrari: Hamilton no estaría en los planes para el 2026

Ferrari tendría tomada la decisión de darle de baja al múltiple campeón Lewis Hamilton, tras un año para el olvido en la Fórmula 1.

3 de noviembre 2025 · 13:08hs
El mercado de pilotos de la Fórmula 1 entra en ebullición mientras se acerca el cierre de la temporada 2025, y el foco principal está en Lewis Hamilton. Tras un primer año con Ferrari marcado por altibajos y resultados por debajo de las expectativas, su continuidad más allá de 2026 está cada vez más en duda.

El siete veces campeón mundial, quien firmó un contrato que lo liga a Maranello hasta finales de 2026 con un salario cercano a los 49 millones de euros por año, aún no logró subir al podio tras 20 carreras y solo registró una victoria en el Sprint de China. Su desempeño ha quedado por detrás de Charles Leclerc, generando rumores sobre la posibilidad de que Ferrari no le ofrezca renovación.

Según ESPN F1, varias fuentes dentro del paddock consideran que “dado su rendimiento, Hamilton no tendría asegurada una extensión de contrato para 2027”. Aunque su ritmo no ha sido tan deficiente como algunos críticos señalan, la Scuderia parece abierta a evaluar alternativas para su alineación.

Nombres que suenan para reemplazarlo

Entre los posibles candidatos figura Oliver Bearman, piloto británico de la Academia Ferrari y actualmente en Haas, quien impresionó como sustituto de Carlos Sainz en Arabia Saudita. Bearman reconoció: “Ese es mi objetivo en la vida… pero hay muchos pasos por recorrer. Primero debo demostrar que puedo rendir consistentemente en un equipo de primer nivel”.

Otro nombre que genera atención es George Russell. El piloto de Mercedes renovó hasta 2027 bajo un contrato 1+1, pero el posible fichaje de Max Verstappen por la escudería alemana podría abrir la puerta para que Russell migre a Maranello. Según Corriere della Sera, Ferrari lo tiene en la mira como reemplazo de Hamilton si finalmente decide irse.

Leclerc y la incertidumbre en la otra punta

No solo Hamilton está en juego: Charles Leclerc, quien disputa su sexta temporada con Ferrari, también analiza opciones fuera de Maranello tras 2026, ante la falta de victorias y los desafíos del equipo en los últimos años. Se especula que, si decide marcharse, el contrato que pueda ofrecerle otro equipo no sería tan atractivo como el actual.

Un equipo en búsqueda de respuestas

Más allá de la alineación de pilotos, Ferrari atraviesa un periodo de dudas en su estructura interna. A pesar de que el presidente John Elkann ratificó su confianza en el jefe de equipo Frédéric Vasseur, la Scuderia acumula tres temporadas consecutivas sin victorias y quedó cerca de perder el campeonato de constructores frente a McLaren la temporada pasada.

Con la temporada 2026 en el horizonte, la Scuderia italiana se enfrenta a un escenario abierto, donde la presión por resultados inmediatos combina negociaciones contractuales, futuros de pilotos emblemáticos y oportunidades para talentos jóvenes como Bearman. Mientras tanto, Hamilton y Leclerc siguen bajo la lupa, con un futuro que promete definirse solo con los movimientos de la próxima temporada.

