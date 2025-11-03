Uno Santa Fe | Ovación | Liga Nacional

La Liga Nacional arranca la semana con duelos atrapantes en Córdoba y Corrientes

En el Ángel Sandrín se enfrentarán desde las 21, Instituto y Oberá. En tanto que a las 21.30 San Martín de Corrientes recibirá a Quimsa.

3 de noviembre 2025 · 11:17hs
La Liga Nacional de Básquet abre la semana con dos enfrentamientos que prometen acción y emociones para los fanáticos del deporte. Este lunes, Instituto recibirá a Oberá Tenis Club en Córdoba, mientras que San Martín de Corrientes será local frente a Quimsa en el Fortín Rojinegro. Ambos encuentros serán transmitidos por Básquet Pass.

Instituto - Oberá (21:00, Ángel Sandrín)

Los cordobeses llegan en un gran momento tras imponerse a Platense, San Lorenzo y Gimnasia, y acumulan un récord de 6 victorias y 2 derrotas, ubicándose en el segundo puesto de la tabla. En su último choque ante Oberá, Instituto se impuso 85-70, con Keylan Boone como figura del partido (24 unidades de valoración).

Oberá, que sigue su gira por Córdoba, buscará mantener el buen nivel mostrado ante Independiente de Oliva, donde se impuso 84-83 en un final agónico. El conjunto misionero acumula un balance de 4 victorias y 2 derrotas y se encuentra quinto en la tabla general. Entre sus figuras destacan Agustín Brocal, Bruno Sansimoni y Alejo Azpilicueta.

El historial entre ambos favorece a Instituto, con 7 victorias en 10 enfrentamientos, mientras que Oberá sumó 3 triunfos. El partido contará con arbitraje de Juan José Fernández, Ariel Rosas e Iván Huck.

San Martín - Quimsa (21:30, Fortín Rojinegro)

En Corrientes, San Martín buscará estirar su buen momento tras los triunfos como local frente a Unión de Santa Fe (83-73) y Argentino de Junín (94-78). El Rojinegro marcha décimo en la tabla con 4 victorias y 3 derrotas y confía en su fortaleza de local para sumar otro triunfo.

Quimsa, por su parte, llega tras vencer a Independiente 86-83, con Brandon Robinson (18 puntos) y Leonardo Lema (16 puntos) como figuras destacadas. La Fusión ocupa la séptima posición, con un récord de 4 victorias y 3 derrotas.

El historial entre ambos equipos favorece a Quimsa, con 19 victorias en 34 enfrentamientos, frente a las 15 de San Martín. El duelo contará con arbitraje de Fabricio Vito, Alberto Ponzo y Franco Anselmo.

Ambos partidos prometen espectáculo y serán claves para empezar la semana con emociones en la Liga Nacional, donde cada triunfo puede marcar la diferencia en la pelea por los primeros puestos.

Liga Nacional Córdoba Corrientes
