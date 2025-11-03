La Liga Argentina Femenina tendrá 16 equipos participantes en la temporada 2026 que comenzará en enero próximo. Gimnasia de La Plata, el campeón defensor, volverá a estar presente y también llegan de la LNVF San Isidro, Club Bell y Bahiense del Norte. Entre ellos también estará Villa Dora.
Villa Dora, entre los confirmados para la Liga Argentina de Vóley
Villa Dora formará parte una vez más de la Liga Argentina Femenina de vóley que se pondrá en marcha en enero próximo.
Por Ovación
3 de noviembre 2025 · 13:18hs
La Liga se jugará con el mismo formato de la edición anterior con una fase de ida todos contra todos, en parejas, y luego será el turno de los Play Off y Permanencia.
Equipos participantes – LAF 2026
Náutico Avellaneda
Sonder
River
Boca
Ferro
Vélez
San Lorenzo
GELP
EDLP
BPLP
Instituto
San Isidro
Club Bell
CEF 5 La Rioja
Villa Dora
Bahiense del Norte