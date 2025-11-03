Villa Dora, entre los confirmados para la Liga Argentina de Vóley

Villa Dora formará parte una vez más de la Liga Argentina Femenina de vóley que se pondrá en marcha en enero próximo.

La Liga Argentina Femenina tendrá 16 equipos participantes en la temporada 2026 que comenzará en enero próximo. Gimnasia de La Plata, el campeón defensor, volverá a estar presente y también llegan de la LNVF San Isidro, Club Bell y Bahiense del Norte. Entre ellos también estará Villa Dora.