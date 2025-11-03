Uno Santa Fe | Ovación | Villa Dora

Villa Dora, entre los confirmados para la Liga Argentina de Vóley

Villa Dora formará parte una vez más de la Liga Argentina Femenina de vóley que se pondrá en marcha en enero próximo.

Ovación

Por Ovación

3 de noviembre 2025 · 13:18hs
Villa Dora, entre los confirmados para la Liga Argentina de Vóley

La Liga Argentina Femenina tendrá 16 equipos participantes en la temporada 2026 que comenzará en enero próximo. Gimnasia de La Plata, el campeón defensor, volverá a estar presente y también llegan de la LNVF San Isidro, Club Bell y Bahiense del Norte. Entre ellos también estará Villa Dora.

La Liga se jugará con el mismo formato de la edición anterior con una fase de ida todos contra todos, en parejas, y luego será el turno de los Play Off y Permanencia.

Equipos participantes – LAF 2026

Náutico Avellaneda

Sonder

River

Boca

Ferro

Vélez

San Lorenzo

GELP

EDLP

BPLP

Instituto

San Isidro

Club Bell

CEF 5 La Rioja

Villa Dora

Bahiense del Norte

Villa Dora Liga Argentina Femenina
