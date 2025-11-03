Uno Santa Fe | Ovación | Banco provincial

Banco Provincial y El Quillá son los finalistas del Oficial de hockey

En instancias de semifinales, Banco Provincial derrotó a La Salle Jobson por 5 a 3, y El Quillá a Santa Fe Rugby en los penales australianos

3 de noviembre 2025 · 08:46hs
Banco Provincial derrotó a La Salle Jobson por 5 a 3 y jugará la final.

Se definieron los protagonistas de la instancia decisiva y al mismo tiempo, la permanencia. Las chicas de Banco Provincial vencieron 5-3 a La Salle e irán por el título. Por su parte, igualaron 1-1 ante Santa Fe Rugby y le ganaron 2-0 por shootouts y defenderán el campeonato.

El equipo de Juan Francisco David se lo ganaba 1-0 a SFRC con el tanto de Martina Borgo en el tercer parcial desde un corto. Sin embargo, sobre los últimos minutos del partido, llegó el empate por la misma vía de Delfina Colli que obligó los shootouts.

En esa instancia, Olivia Santoro atajó cuatro para la línea del Parque Belgrano. Lola Giauque, uno en el “tricolor”. Julia Ponzo y Florencia Juri marcaron sus penales.

En la otra llave, Banco golpeó primero y se lo ganaba 1-0 con gol de Ruth Fuchs a La Salle. Sin embargo, el “colegial” buscó el partido y antes del descanso largo, lo dio vuelta 3-1. Josefina Salamano en dos ocasiones y Mora Bramante inflaron la red.

Sin embargo, algunas amonestaciones dejaron a las “lasallanas” en inferioridad numérica y las “kresteras” lo aprovecharon para llegar al último cuarto en igualdad 3-3. Rocío Caldiz y Valentina Suravsky aportaron su cuota goleadora. En el último parcial, las chicas de Daniel De Petre pasaron al frente con las anotaciones de Caldiz y Celina Basilio.

CRAI y Uni mantuvieron la categoría

Las “cuervas” se las vieron frente a Alma Juniors. Lo ganaban las “lobas” a través de Guillermina Lesca. Pero Rocío Tolosa dejó el marcador empatado y no se sacaron diferencias en lo que quedó del pleito. Se recurrió a los shootouts.

Anotaron Milena Monjo, Amparo Juárez, Rocío Tolosa en la tanda inicial para Uni. Juanita Brega, Paulina Olsen y Clara Tolisso hicieron lo propio para las “lobas” con lo que siguió la igualdad, pero 3-3.

El Quill&aacute; venci&oacute; a Santa Fe Rugby en los penales australianos y chocar&aacute; en la final con Banco Provincial.

Tolosa marcó el de Uni en la tanda de uno por uno. Stefania Jovellano atajó dos para las “cuervas”. Regina Gonella, uno en la línea esperancina.

Las “gitanas” prevalecieron 4-0 ante Argentino de San Carlos. Lo hicieron a través de las conquistas de Martina Audicio, Rosario Gómez Iriondo, Victoria Bertone y Juana Soto Payva.

En Reserva, los mismos finalistas

El Quillá y Banco también dirimirán la corona en Intermedia. Las “tiburonas” superaron 1-0 a CRAI. Banco dejó en el camino a SFRC desde penales australianos tras el 2-2 al cabo de los 60 minutos. En los shootous, Jenifer Ayunta contuvo cuatro en Banco. Pilar Hernandorena dos para el “santa”. Valentina Ceconi y Florencia Dalla Fontana por el lado de Banco y Emilia Galindez, por el “santa” anotaron en el 2-1.

La Salle y Alma Juniors se medirán por el quinto lugar, tras imponerse ante Universitario y Argentino de San Carlos. Las Sub16 de El Quillá y CRAI se enfrentarán en la final. Las “gitanas” derrotaron 3-1 a SFRC. Mientras que el elenco de Iván Dïaz superó 6-0 a Alma Juniors. Del Quinto al octavo puesto, La Salle goleó 6-0 a Argentino de San Carlos. Banco hizo lo propio 5-1 ante Universitario.

