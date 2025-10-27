Uno Santa Fe | Escenario | árbol

Árbol llega a Tribus festejando sus 30 años

Árbol se presentará en Tribus Club de Arte el domingo 9 de noviembre. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

27 de octubre 2025 · 09:01hs
Árbol llega a Tribus festejando sus 30 años

gentileza

Árbol llega a Tribus festejando sus 30 años

Árbol llega a Tribus Club de Arte el domingo 9 de noviembre a las 21, como parte de la gira con la que festeja sus 30 años de carrera en vivo junto al público. Cada show del tour será una gran oportunidad para escuchar, bailar, cantar y poguear los clásicos de siempre, como “Trenes, camiones y tractores”, “Pequeños sueños”, “La nena monstruo”, “El fantasma”, hits indiscutibles que supieron nutrir la discografía de Árbol en éstos 30 años de música.

Además, la banda presentaré en vivo los últimos tres singles lanzados en la primera mitad del años: “Pintao” de Duki ft Ysy A, “La Güera Salomé” del artista mexicano Fito Olivares y una versión de “Bancate ese defecto” en homenaje a Charly García

árbol Tribus Tribus Club de Arte

Lo último

Milei agradeció a Scott Bessent tras la elección y destacó la asistencia económica de Estados Unidos

Milei agradeció a Scott Bessent tras la elección y destacó la asistencia económica de Estados Unidos

Mayoraz celebró el apoyo a La Libertad Avanza: Milei puede tener un mandato tranquilo

Mayoraz celebró el apoyo a La Libertad Avanza: "Milei puede tener un mandato tranquilo"

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Último Momento
Milei agradeció a Scott Bessent tras la elección y destacó la asistencia económica de Estados Unidos

Milei agradeció a Scott Bessent tras la elección y destacó la asistencia económica de Estados Unidos

Mayoraz celebró el apoyo a La Libertad Avanza: Milei puede tener un mandato tranquilo

Mayoraz celebró el apoyo a La Libertad Avanza: "Milei puede tener un mandato tranquilo"

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

CUST forzó un desempate ante Alma en una serie semifinal en el Clausura Femenino

CUST forzó un desempate ante Alma en una serie semifinal en el Clausura Femenino

Kimberley, Arroyo Leyes y Unión y Progreso, a semifinales del Promocional

Kimberley, Arroyo Leyes y Unión y Progreso, a semifinales del Promocional

Ovación
Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Kimberley, Arroyo Leyes y Unión y Progreso, a semifinales del Promocional

Kimberley, Arroyo Leyes y Unión y Progreso, a semifinales del Promocional

Platense despidió al Kily González y busca la vuelta de la dupla Orsi-Gómez

Platense despidió al Kily González y busca la vuelta de la dupla Orsi-Gómez

Colapinto, tras el 16° lugar en el GP de México: Peor no se puede ir

Colapinto, tras el 16° lugar en el GP de México: "Peor no se puede ir"

CUST forzó un desempate ante Alma en una serie semifinal en el Clausura Femenino

CUST forzó un desempate ante Alma en una serie semifinal en el Clausura Femenino

Policiales
Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

La Policía Federal desarticuló una banda narco que operaba entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez

La Policía Federal desarticuló una banda narco que operaba entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras