Árbol llega a Tribus festejando sus 30 años

Árbol se presentará en Tribus Club de Arte el domingo 9 de noviembre. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

Árbol llega a Tribus Club de Arte el domingo 9 de noviembre a las 21, como parte de la gira con la que festeja sus 30 años de carrera en vivo junto al público. Cada show del tour será una gran oportunidad para escuchar, bailar, cantar y poguear los clásicos de siempre, como “Trenes, camiones y tractores”, “Pequeños sueños”, “La nena monstruo”, “El fantasma”, hits indiscutibles que supieron nutrir la discografía de Árbol en éstos 30 años de música.