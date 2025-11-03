Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón irá por su recuperación ante Salta Basket en el Roque Otrino

Colón, que viene de perder en su debut ante San Isidro, recibirá este lunes desde las 21 a Salta Basket, por la Liga Argentina de básquet.

3 de noviembre 2025 · 10:49hs
Después de un arranque complicado en la Zona Norte de la Liga Argentina, Colón buscará revancha esta noche cuando reciba la visita de Salta Basket en el estadio Roque Otrino, a partir de las 21, con transmisión en vivo por basquetpass.tv.

El equipo santafesino viene de perder en su debut ante San Isidro de San Francisco por 91-84, un encuentro cerrado en el que los santafesinos mostraron su competitividad, pero no pudieron quedarse con los primeros puntos de la temporada.

Salta Basket inicia la temporada con una gira exigente

El elenco salteño también se prepara para un desafío intenso. Dirigido por Ricardo De Cecco, Los Infernales iniciarán su temporada con una seguidilla de tres partidos consecutivos como visitante, incluyendo compromisos ante Santa Paula en Gálvez y San Isidro de San Francisco en Córdoba.

“Estamos motivados, hay un equipo con jugadores que están en diferentes etapas, varios que ya conocemos la institución y jóvenes que vienen de hacer grandes temporadas”, declaró Martín Gómez, uno de los refuerzos del conjunto salteño, en diálogo con Sport Salta.

El escolta también se refirió al inicio como visitante: “Me ha tocado ganar y perder de visitante. La liga es larga y te pone donde tenés que estar, a partir de ahí hay que trabajar para crecer. Es lo que toca y hay que afrontarlo”.

El único ausente en el plantel visitante será Cristian “Kili” Linares, que se recupera de un desgarro leve en el gemelo y no pudo viajar para el primer partido de la temporada.

Datos del partido

  • Colón de Santa Fe vs Salta Basket

  • Día: lunes 3 de noviembre

  • Hora: 21

  • Estadio: Roque Otrino, Santa Fe

  • Árbitros: Ariel Mukdsi (1er juez) y Alejandro Costa (2do juez)

  • Comisionado Técnico: Marcelo Patriglia

  • Transmisión: basquetpass.tv

Colón buscará aprovechar el factor local para recuperarse de la derrota inicial, mientras que Salta Basket espera empezar con pie firme una gira que promete ser exigente, pero fundamental para asentarse en la temporada. La competencia recién arranca, y ambos equipos saben que cada punto será valioso en la lucha por posicionarse en la Zona Norte de la Liga Argentina.

