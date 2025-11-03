Uno Santa Fe | Santa Fe | pescado

Hasta dónde llega la nueva prohibición de exportar pescado en Santa Fe: las claves de la medida

El Gobierno provincial dispuso suspender por un año las licencias de acopio y exportación de especies capturadas en los ríos

3 de noviembre 2025 · 14:53hs
Hasta dónde llega la nueva prohibición de exportar pescado en Santa Fe: las claves de la medida

El Gobierno de Santa Fe dispuso la prohibición de exportar cualquier especie de pescado capturada en los ríos que atraviesan el territorio provincial hasta el 1º de octubre de 2026.

La medida, formalizada a través de una resolución conjunta de los ministerios de Ambiente y Cambio Climático y de Desarrollo Productivo, busca frenar la sobreexplotación del recurso ictícola y garantizar su recuperación.

Las claves principales de la disposición:

1. Prohibición total de exportaciones

Queda prohibida la exportación de toda especie de pescado capturada en los ríos de jurisdicción santafesina hasta el 1º de octubre de 2026.

2. Suspensión de licencias de acopio

Durante el mismo período, se suspenden las licencias de acopio categoría A destinadas a la comercialización y transporte con destino a la exportación.

La decisión impacta directamente en frigoríficos exportadores radicados en Santa Fe, que concentran buena parte del negocio pesquero del Paraná.

3. Excepciones contempladas

La medida no alcanza a:

  • El acopio destinado al mercado interno, y

  • Las acopiadoras categoría A que acrediten que los ejemplares o subproductos provienen de la acuicultura (crianza controlada de peces).

4. Antecedente reciente: veda del surubí

Es la segunda disposición en una semana en la misma línea de protección ambiental.

Desde el 1º de noviembre de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2025, rige una veda total para la pesca comercial y deportiva del surubí.

5. Fundamentos judiciales y ambientales

La resolución cita como antecedente la sentencia judicial Nº 711/2023, del Juzgado Civil y Comercial de la 11ª Nominación de Rosario, que ordenó al Poder Ejecutivo provincial cumplir las leyes vigentes de preservación del recurso ictícola.

Esa sentencia fue ratificada por la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial (Sala II).

6. Informes técnicos: sin mejoras en el Paraná

Los estudios del Programa de Evaluación Biológica y Pesquera (EBIPES) —campañas 2022, 2023 y 2024— confirman que no hubo mejoras significativas en la situación del recurso y que continúa la disminución sostenida de las especies debido a los bajos niveles del río Paraná.

7. Objetivo: manejo sustentable del recurso

El Gobierno provincial fundamenta la decisión en la necesidad de reducir la presión sobre las especies nativas ante el crecimiento de la demanda externa y de promover un manejo sustentable del recurso pesquero. El propósito es permitir la recuperación de las poblaciones ictícolas y preservar el equilibrio ecológico de los ríos.

pescado Santa Fe claves
Noticias relacionadas
Santa Fe refuerza la vigilancia ante el aumento de casos de coqueluche: ya son 19 los contagios confirmados en la provincia

Santa Fe refuerza la vigilancia ante el aumento de casos de coqueluche: ya son 19 los contagios confirmados en la provincia

octubre rosa dejo un balance positivo en santa fe: se realizaron entre el doble y el triple de mamografias

Octubre Rosa dejó un balance positivo en Santa Fe: "Se realizaron entre el doble y el triple de mamografías"

pullaro destaco el cambio de actitud de milei y el nuevo gabinete

Pullaro destacó el "cambio de actitud" de Milei y el nuevo Gabinete

Los cigarrillos electrónicos calientan una solución líquida que en general contiene nicotina.

Santa Fe quiere volver a ser pionera en salud pública: busca prohibir el vapeo en espacios cerrados

Lo último

Se viene el GP de Brasil y la F1 lo palpitó con Franco Colapinto de protagonista

Se viene el GP de Brasil y la F1 lo palpitó con Franco Colapinto de protagonista

Pescadores en alerta por la prohibición de exportaciones durante un año: Pedimos diálogo antes de llegar a un corte de ruta

Pescadores en alerta por la prohibición de exportaciones durante un año: "Pedimos diálogo antes de llegar a un corte de ruta"

La dirigencia de Colón optó por el silencio y hablaría recién con los socios en Asamblea

La dirigencia de Colón optó por el silencio y hablaría recién con los socios en Asamblea

Último Momento
Se viene el GP de Brasil y la F1 lo palpitó con Franco Colapinto de protagonista

Se viene el GP de Brasil y la F1 lo palpitó con Franco Colapinto de protagonista

Pescadores en alerta por la prohibición de exportaciones durante un año: Pedimos diálogo antes de llegar a un corte de ruta

Pescadores en alerta por la prohibición de exportaciones durante un año: "Pedimos diálogo antes de llegar a un corte de ruta"

La dirigencia de Colón optó por el silencio y hablaría recién con los socios en Asamblea

La dirigencia de Colón optó por el silencio y hablaría recién con los socios en Asamblea

Escándalo con dos exjugadores de Colón y Unión: FIFA ratificó las suspensiones para Machuca y Garcés

Escándalo con dos exjugadores de Colón y Unión: FIFA ratificó las suspensiones para Machuca y Garcés

El enigmático posteo de Claudio Tapia en redes: Por suerte, no le dio

El enigmático posteo de Claudio Tapia en redes: "Por suerte, no le dio"

Ovación
Escándalo con dos exjugadores de Colón y Unión: FIFA ratificó las suspensiones para Machuca y Garcés

Escándalo con dos exjugadores de Colón y Unión: FIFA ratificó las suspensiones para Machuca y Garcés

Más Unión volvió a cuestionar la gestión de Spahn y pidió explicaciones por las cuentas del club

Más Unión volvió a cuestionar la gestión de Spahn y pidió explicaciones por las cuentas del club

Unión y la mejor campaña como visitante desde que se juegan los torneos cortos

Unión y la mejor campaña como visitante desde que se juegan los torneos cortos

Colón entra en una semana clave rumbo a las elecciones: ¿cuáles son las últimas novedades?

Colón entra en una semana clave rumbo a las elecciones: ¿cuáles son las últimas novedades?

Colón inicia la semana con la doble inhibición activa en FIFA

Colón inicia la semana con la doble inhibición activa en FIFA

Policiales
Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos