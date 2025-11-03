En VIVO: la Sub 17 debuta en el Mundial de Qatar 2025 ante Bélgica

Uno Santa Fe | Ovación | Sub 17

La Selección Argentina Sub 17 hará su estreno en el Mundial de Qatar 2025, desde las 11.45, frente a Bélgica. Miralo en Vivo.

3 de noviembre 2025 · 09:32hs
La ilusión juvenil vuelve a ponerse en marcha. Este lunes 3 de noviembre, la Selección Argentina Sub 17 iniciará su camino en el Mundial de Qatar 2025, cuando enfrente a Bélgica desde las 11:45 (hora argentina), en la cancha número 2 del complejo Aspire Zone, ubicado en la ciudad de Rayán, sede de todos los encuentros del torneo salvo la gran final.

El equipo dirigido por Diego Placente llega con expectativas renovadas tras el gran trabajo realizado en el proceso formativo y con el reciente antecedente del subcampeonato mundial Sub 20 conseguido hace menos de dos semanas bajo el mismo entrenador. Ahora, el desafío será trasladar ese impulso a una categoría que combina talento, frescura y ambición.

El grupo de Argentina

El seleccionado nacional integra el Grupo D, junto a Bélgica, Túnez y Fiyi, un cuadro que a priori presenta un nivel accesible, aunque con rivales que obligarán a mantener la concentración desde el primer minuto.

Luego del debut ante los europeos, Argentina enfrentará a Túnez y cerrará la fase de grupos ante Fiyi, con el objetivo de meterse entre los primeros dos puestos o, al menos, entre los mejores terceros para avanzar de ronda.

Un Mundial con formato ampliado

El Mundial Sub 17 de Qatar 2025 presenta un formato totalmente renovado, con la participación de 48 selecciones, lo que lo convierte en el torneo más grande de la historia de la categoría.

Los dos primeros de cada una de las 12 zonas, junto con los ocho mejores terceros, accederán a los dieciseisavos de final, instancia que marcará el inicio de la fase eliminatoria directa. Todos los encuentros se disputarán dentro del imponente complejo Aspire Zone, diseñado para albergar múltiples canchas de alta tecnología en un mismo espacio.

El sueño pendiente

Argentina nunca logró conquistar un título mundial Sub 17, pese a su enorme historia en juveniles y a haber aportado múltiples generaciones talentosas a la Selección Mayor. Bajo la conducción de Diego Placente, la Albiceleste buscará romper esa barrera y continuar consolidando un proyecto que prioriza la identidad futbolística y la formación integral de los jugadores.

Con figuras que se destacan en las academias más importantes del país y del exterior, el plantel argentino parte con la ilusión intacta y con la ambición de escribir una página inédita en la historia del fútbol juvenil nacional.

El debut será transmitido en vivo por TV Pública, desde las 11:45, en lo que promete ser el primer paso de un recorrido apasionante para los chicos del Sub 17 en tierras qataríes.

