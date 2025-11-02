Barcelona derrotó a Elche y no le pierde pisada a Real Madrid en La Liga de España

Barcelona se impuso como local 3-1 a Elche por la fecha 11 de la Liga de España y sigue de cerca al puntero Real Madrid

Barcelona se impuso este domingo como local por 3-1 a Elche por la fecha 11 de la Liga de España , llevado a cabo en el estadio Olímpic Lluís Companys, y sigue de cerca al puntero Real Madrid .

Los goles para el conjunto azulgrana los convirtieron Lamine Yamal y Ferran Torres, a los 9’ y 11 minutos del primer tiempo, respectivamente, mientras que el inglés Marcus Rashford sentenció el encuentro a los 16’ del complemento. En tanto, Rafa Mir había logrado descontar para la visita a los 42 minutos de la etapa inicial.

Con este resultado, los dirigidos por el alemán Hans-Dieter Flick alcanzaron la segunda posición de la tabla con 25 puntos y quedaron a cinco unidades del líder Real Madrid, que goleó 4-0 al Valencia el pasado sábado.

Previo al choque ante Celta de Vigo por la siguiente fecha del campeonato local (domingo 9 de noviembre desde las 17), Barcelona deberá visitar Bélgica para enfrentar al Club Brujas por la cuarta cita de la Champions League.

Por otro lado, Elche sumó su cuarto partido consecutivo sin triunfo en el campeonato español y cayó a la novena plaza con 14 unidades. Ahora, recibirá a la Real Sociedad el próximo viernes a partir de las 17.

El Barca consiguió abrir rápidamente el marcador de la mano de Lamine Yamal, quien recibió un pase de Alejandro Baldé, controló el balón y sacó un fuerte remate de zurda dirigido al palo derecho del arco defendido por Inaki Pena.

Poco tiempo después apareció Ferran Torres para ampliar la diferencia en el resultado con una jugada que contó con una gran corrida de Fermín López, quien terminó asistiendo al delantero español.

Sin embargo, el elenco visitante recuperó las esperanzas de igualar el encuentro cuando, a poco del final de la primera mitad, Rafa Mir colocó el balón pegado al poste izquierdo del guardameta Wojciech Szczesny. No obstante, Marcus Rashford, tras otro pase de gol de Fermín López, disparó con potencia para definir la partida.

Otro partido de la fecha en La Liga de España

En el resto de encuentro de la jornada, Celta de Vigo venció como visitante 2-1 a Levante con goles de Oscar Mingueza y Miguel Román, mientras que Deportivo Alavés hizo lo propio con mismo resultado ante Españyol con tantos de Denis Suarez y el argentino Lucas Boyé.