Cómo adherir online al plan provincial para saldar deudas tributarias con 0 % de interés y hasta 36 cuotas

La Administración Provincial de Impuestos (API) habilitó el nuevo régimen para regularizar obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2026. El trámite es digital y autogestionado.

El Gobierno provincial, a través de la API , puso en marcha el nuevo Plan Especial de Pago destinado a contribuyentes que necesiten regularizar obligaciones tributarias vencidas al 31 de marzo de 2026. Empresas y familias pueden adherirse de manera digital para saldar deudas de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Patente Automotor y Sellos , con distintas alternativas de financiación.

El acceso al trámite es desde Gestiones Ciudadanas Santa Fe , y desde allí los contribuyentes ya pueden iniciar el proceso.

Al presentar la medida, el ministro de Economía, Pablo Olivares, señaló: “En un contexto macroeconómico complejo, y como Gobierno que piensa todos los días en quienes se levantan a trabajar, por pedido del gobernador Pullaro impulsamos estas medidas de alivio para facilitar que pymes y familias puedan regularizar su situación fiscal con la Provincia”.

Paso a paso para realizar el trámite 1 - Generar la liquidación de la deuda

El primer paso consiste en ingresar al portal de Gestiones Ciudadanas del Gobierno provincial y generar la liquidación correspondiente al impuesto que se desea regularizar.

del Gobierno provincial y generar la liquidación correspondiente al impuesto que se desea regularizar. Para deudas vinculadas al Impuesto Inmobiliario o a la Patente Única sobre Vehículos , deberá seleccionarse el trámite “Visualización y liquidación de deuda” . Una vez obtenida la liquidación, el sistema permitirá acceder al Plan Especial de Pago .

o a la , deberá seleccionarse el trámite . Una vez obtenida la liquidación, el sistema permitirá acceder al . En el caso de Ingresos Brutos y Sellos, el contribuyente deberá buscar el trámite “Ingresos Brutos - Aportes Sociales - Liquidación de deuda”. Para ingresar a esta instancia será necesario contar previamente con el servicio “API - Santa Fe - LDAE” habilitado en ARCA.

Con la liquidación generada, podrá iniciarse la adhesión al plan.

2 - Seleccionar el Plan Especial de Pago

Para Patente e Impuesto Inmobiliario , una vez emitida la liquidación aparecerá la opción “Plan Especial de Pago 2026” , desde donde podrá iniciarse el trámite.

e , una vez emitida la liquidación aparecerá la opción , desde donde podrá iniciarse el trámite. El sistema permitirá elegir la cantidad de cuotas para regularizar la deuda y visualizar el monto financiado, el valor de cada cuota y las fechas de vencimiento correspondientes.

3 - Completar los datos requeridos

Antes de confirmar la adhesión, el contribuyente deberá completar una declaración jurada con información básica:

Carácter invocado (titular, presidente, socio gerente, apoderado u otro).

(titular, presidente, socio gerente, apoderado u otro). Correo electrónico .

. Teléfono de contacto .

. Clave Bancaria Uniforme (CBU).

Luego, el sistema habilitará la descarga e impresión del formulario “Solicitud de convenios de pago en cuotas”, junto con el comprobante correspondiente a la primera cuota.

Esa primera cuota podrá abonarse en entidades habilitadas o mediante medios electrónicos, incluidos tarjeta de débito, tarjeta de crédito o transferencia inmediata (DEBIN) a través de PlusPagos. Las cuotas restantes se debitarán automáticamente de la cuenta bancaria informada por el contribuyente.