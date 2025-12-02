Barcelona venció al Atlético en el Camp Nou y se afirma como líder firme de La Liga

Barcelona remontó un 0-1 y derrotó 3-1 al Atlético del Cholo Simeone en el Camp Nou, resultado que le permite escaparse en la punta y pelear el título.

Barcelona se impuso 3-1 ante Atlético de Madrid en un partido determinante por la fecha 19 de La Liga. El equipo catalán reaccionó tras empezar en desventaja y logró una victoria que no solo frena al conjunto del Cholo Simeone, sino que también le permite consolidarse en lo más alto del campeonato español.

El Colchonero había logrado golpear en el inicio gracias a Álex Baena , quien abrió el marcador y silenció al Camp Nou. En el equipo visitante fueron titulares Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Nicolás González y Julián Álvarez , mientras que Thiago Almada ingresó en el complemento.

La reacción culé: Olmo, Raphinha y Ferrán

Lejos de caer en la desesperación, Barcelona encontró respuestas en sus figuras. Raphinha marcó el empate con una definición precisa que cambió el rumbo del encuentro. Luego, Dani Olmo dio vuelta el marcador con un remate ajustado y, ya en la segunda parte, Ferrán Torres sentenció el 3-1 definitivo para desatar la fiesta en casa.

Barcelona y un triunfo que vale liderazgo

Con esta remontada, Barcelona se escapa en lo más alto de La Liga y se afirma como el principal candidato al título. El equipo de Xavi volvió a mostrar carácter y eficacia en un duelo de peso, justo en un tramo clave de la temporada.