Este jueves hubo victorias de Colón (SF), Colón (SJ) y Sanjustino, ratificando que el Apertura crece en paridad y emoción en la zona A1. Todo el resumen y cómo están las posiciones.
Hay cuatro punteros en la A1 del Apertura tras cerrarse la 7ª fecha
Hubo victorias de Colón (SF), Colón (SJ) y Sanjustino, ratificando que el Apertura crece en paridad y emoción en la zona A1
TORNEO APERTURA A1 - FECHA 7
Lunes 20 de abril
Gimnasia 65 (Iñaki Uriona 20) - Rivadavia Juniors 76 (Joaquín Cabre 24)
Martes 21 de abril
República del Oeste 76 (Guido Baldani 16) - Unión (SF) 73 (José Bione 19)
Colón (SF) 84 (Alan De la Rúa 21) - CUST A 55 (Leandro Durizotto 18)
Jueves 23 de abril
Sanjustino 82 (Lucas Musante 19) - Alma Juniors 64 (Nicolás Bravo 17)
Colón (SJ) 81 (Gregorio Gerhardt 20) - Banco Provincial 60 (Manuel Spreafico 11)
Pendiente Fecha 5
Colón (SF) 102 (Alan De la Rúa 19) - Almagro 78 (Rodrigo Riquelme 17)
TABLA DE POSICIONES
Rivadavia; Sanjustino, Colón (SJ) y Alma Juniors 10 (4-2); Colón (SF) 9 (4-1); República del Oeste 9 (3-3); Gimnasia y Unión 8 (3-2); Almagro 8 (2-4); Banco 7 (1-5) y CUST A 7 (0-7)