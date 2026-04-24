Hay cuatro punteros en la A1 del Apertura tras cerrarse la 7ª fecha

Hubo victorias de Colón (SF), Colón (SJ) y Sanjustino, ratificando que el Apertura crece en paridad y emoción en la zona A1

Este jueves hubo victorias de Colón (SF), Colón (SJ) y Sanjustino, ratificando que el Apertura crece en paridad y emoción en la zona A1. Todo el resumen y cómo están las posiciones.