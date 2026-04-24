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Hay cuatro punteros en la A1 del Apertura tras cerrarse la 7ª fecha

Hubo victorias de Colón (SF), Colón (SJ) y Sanjustino, ratificando que el Apertura crece en paridad y emoción en la zona A1

24 de abril 2026 · 14:59hs
Hay cuatro punteros en la A1 del Apertura tras cerrarse la 7ª fecha

Este jueves hubo victorias de Colón (SF), Colón (SJ) y Sanjustino, ratificando que el Apertura crece en paridad y emoción en la zona A1. Todo el resumen y cómo están las posiciones.

TORNEO APERTURA A1 - FECHA 7

Lunes 20 de abril

Gimnasia 65 (Iñaki Uriona 20) - Rivadavia Juniors 76 (Joaquín Cabre 24)

Martes 21 de abril

República del Oeste 76 (Guido Baldani 16) - Unión (SF) 73 (José Bione 19)

Colón (SF) 84 (Alan De la Rúa 21) - CUST A 55 (Leandro Durizotto 18)

Jueves 23 de abril

Sanjustino 82 (Lucas Musante 19) - Alma Juniors 64 (Nicolás Bravo 17)

Colón (SJ) 81 (Gregorio Gerhardt 20) - Banco Provincial 60 (Manuel Spreafico 11)

Pendiente Fecha 5

Colón (SF) 102 (Alan De la Rúa 19) - Almagro 78 (Rodrigo Riquelme 17)

TABLA DE POSICIONES

Rivadavia; Sanjustino, Colón (SJ) y Alma Juniors 10 (4-2); Colón (SF) 9 (4-1); República del Oeste 9 (3-3); Gimnasia y Unión 8 (3-2); Almagro 8 (2-4); Banco 7 (1-5) y CUST A 7 (0-7)

Apertura Colón Sanjustino
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