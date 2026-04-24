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Las Panteras jugarán dos partidos en la provincia de Santa Fe

El seleccionado argentino femenino de vóley, Las Panteras, se medirán con Bulgaria en mayo próximo en el estadio Ángel Malvicino de Unión y en Newell's

Ovación

Por Ovación

24 de abril 2026 · 14:53hs
Las Panteras jugarán el viernes 29 de mayo en la ciudad de Santa Fe.

Las Panteras jugarán el viernes 29 de mayo en la ciudad de Santa Fe.

Las Panteras vuelven a la provincia de Santa Fe. Nuevamente, la Selección Femenina visitará la provincia en juegos ante Bulgaria. Serán el 29 de mayo en la ciudad de Santa Fe y el 31, en Rosario. La información fue confirmada por Fabián Bochatay, presidente de la Federación Santafesina de Vóleibol (FSV) y refrendada por la FeVA que es la entidad rectora de este deporte a nivel nacional.

Las Panteras jugarán nuevamente en Santa Fe

En los próximos días, Las Panteras iniciarán sus entrenamientos y poco a poco irán completando su plantel para encarar un 2026 que tendrá la Copa América y el Sudamericano clasificatorio a los Juegos como principales objetivos. En el caso del duelo en Santa Fe, se jugará el 29, desde las 21, en el Microestadio de Unión, mientras que Newell's será el escenario para el duelo en Rosario, el domingo 31 desde las 19:30. En los próximos días se informará sobre la venta de entradas y transmisión.

Al igual que el año pasado para esta altura, el seleccionado nacional regresa a la capital santafesina, en aquella oportunidad para afrontar el Mundial de Tailandia, y frente a Alemania y República Checa. Será una buena oportunidad para el combinado nacional de enfrentar a un rival de jerarquía internacional.

Las Panteras Santa Fe
El estadio Ángel P. Malvicino de Unión volverá a contar con el seleccionado femenino de vóleibol.

El estadio Ángel P. Malvicino de Unión volverá a contar con el seleccionado femenino de vóleibol.

El profesor Fabián Bochatay le dijo a UNO Santa Fe que "la verdad que otra vez tener un evento internacional como venimos haciendo todos los años es un desafío y una satisfacción muy grande para esta federación. porque la verdad que trabajamos para obtener esto, para lograr estos estímulos, estos eventos internacionales de gran jerarquía que nos permite generar impacto social para seguir atrayendo chicos y chicas que quieran jugar voleibol en distintos clubes"

El presidente de la Federación Santafesina subrayó que "la satisfacción es muy grande y después de un gran trabajo de cartas, de invitaciones, logramos esta ventana, traer a Bulgaria, que es simplemente coincidencia de que aceptaron los varones por un lado y después las mujeres, son dos gestiones distintas como ocurre con Argentina las mujeres tienen su propia gestión y los varones van por otro lado, así que hacer coincidir a Bulgaria y en las dos ramas es algo espectacular".

El ex vicepresidente de la FeVA explicó que "la idea es armar esos partidos en esas fechas que programamos ya tenemos las negociaciones cerradas con Newell's y Unión, así que eso van a ser los dos estadios y bueno la semana que viene seguramente pondremos a la venta ticket para que la gente pueda adquirirlo y nos ayude a cerrar una propuesta de alto nivel, de un costo muy alto que tiene este tipo de eventos".

El dirigente destacó que "entre todos y con el acompañamiento del Gobierno de la provincia de Santa Fe, logramos cerrarlo y que sea un gran evento, porque va a haber un show previo, DJ, música electrónica, va a haber un montón de cosas que le vamos a incorporar este año, como hacemos siempre que haya sorpresas con sorteos, previas, juegos con la tribuna que vamos a hacer en la previa del partido para después ir de lleno a un partido de alto nivel como van a ser ambos en Santa Fe y Rosario".

Las Panteras Santa Fe Rosario
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