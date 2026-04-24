Kimberley extendió su invicto y se escapa arriba en la A2 del Apertura

Kimberley doblegó a Centenario como visitante y el revés de Regatas (SF) en Laguna Paiva le dio más renta sobre los escoltas en la A2 del Apertura

Kimberley doblegó a Centenario como visitante y el revés de Regatas (SF) en Laguna Paiva le dio más renta sobre todos los escoltas en la zona A2 del Apertura. A continuación, todo el resumen de la fecha 7 en el ascenso de la ASB.