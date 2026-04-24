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Kimberley extendió su invicto y se escapa arriba en la A2 del Apertura

Kimberley doblegó a Centenario como visitante y el revés de Regatas (SF) en Laguna Paiva le dio más renta sobre los escoltas en la A2 del Apertura

Ovación

Por Ovación

24 de abril 2026 · 15:20hs
Kimberley extendió su invicto y se escapa arriba en la A2 del Apertura

Kimberley doblegó a Centenario como visitante y el revés de Regatas (SF) en Laguna Paiva le dio más renta sobre todos los escoltas en la zona A2 del Apertura. A continuación, todo el resumen de la fecha 7 en el ascenso de la ASB.

TORNEO APERTURA A2 - FECHA 7

Miércoles 22 de abril

El Quillá 85 (Jeremías Quirelli 19) - UNL 52 (Martín Felcaro 16)

Regatas Coronda 78 (Román Righi 16) - CUST B 70 (Francisco Galizzi 18)

Jueves 23 de abril

Macabi 55 (Tadeo Acosta 13) - Santa Rosa 50 (Leandro Sasia 17)

Alumni 72 (Federico Arnodo 21) - Regatas (SF) 70 (Sebastián Avanzatti 15)

Centenario 59 (Santiago Fedele 16) - Kimberley 83 (Luca Ceñal 18)

Libre: Argentino (SC)

TABLA DE POSICIONES

Kimberley 12 (6-0); Regatas Coronda 11 (4-3); El Quillá, Regatas (SF), Alumni y Macabi 10 (4-2); UNL, Santa Rosa y Centenario 9 (2-5); Argentino 8 (2-4) y CUST B 7 (1-5)

Kimberley Apertura Centenario
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