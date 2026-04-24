Kimberley doblegó a Centenario como visitante y el revés de Regatas (SF) en Laguna Paiva le dio más renta sobre todos los escoltas en la zona A2 del Apertura. A continuación, todo el resumen de la fecha 7 en el ascenso de la ASB.
Kimberley extendió su invicto y se escapa arriba en la A2 del Apertura
Kimberley doblegó a Centenario como visitante y el revés de Regatas (SF) en Laguna Paiva le dio más renta sobre los escoltas en la A2 del Apertura
Por Ovación
24 de abril 2026 · 15:20hs
TORNEO APERTURA A2 - FECHA 7
Miércoles 22 de abril
El Quillá 85 (Jeremías Quirelli 19) - UNL 52 (Martín Felcaro 16)
Regatas Coronda 78 (Román Righi 16) - CUST B 70 (Francisco Galizzi 18)
Jueves 23 de abril
Macabi 55 (Tadeo Acosta 13) - Santa Rosa 50 (Leandro Sasia 17)
Alumni 72 (Federico Arnodo 21) - Regatas (SF) 70 (Sebastián Avanzatti 15)
Centenario 59 (Santiago Fedele 16) - Kimberley 83 (Luca Ceñal 18)
Libre: Argentino (SC)
TABLA DE POSICIONES
Kimberley 12 (6-0); Regatas Coronda 11 (4-3); El Quillá, Regatas (SF), Alumni y Macabi 10 (4-2); UNL, Santa Rosa y Centenario 9 (2-5); Argentino 8 (2-4) y CUST B 7 (1-5)