Apertura A2: Alumni y El Quillá definirán el ascenso al Prefederal

Alumni le ganó como visitante a Macabi y El Quillá superó como local a Kimberley, y armaron la gran final de la Zona A2 por un lugar en el Prefederal.

Alumni de Laguna Paiva superó como visitante a Macabi por 82-76, mientras que El Quillá dejó en el camino a Kimberley, tras vencerlo por 72-64, y se metieron en las semifinales de la Zona A2 del Torneo Apertura. Además, Santa Rosa terminó en la quinta posición.