Alumni de Laguna Paiva superó como visitante a Macabi por 82-76, mientras que El Quillá dejó en el camino a Kimberley, tras vencerlo por 72-64, y se metieron en las semifinales de la Zona A2 del Torneo Apertura. Además, Santa Rosa terminó en la quinta posición.
Apertura A2: Alumni y El Quillá definirán el ascenso al Prefederal
Alumni le ganó como visitante a Macabi y El Quillá superó como local a Kimberley, y armaron la gran final de la Zona A2 por un lugar en el Prefederal.
Por Ovación
12 de junio 2026 · 10:15hs
TORNEO APERTURA 2026 - SEMIFINALES A2 - JUEGO 2
Jueves 11 de junio
Macabi (0) 76 (Emiliano Fabrissin 16) - Alumni (2) 82 (Alvaro Motura 22)
El Quillá (2) 72 (Agustín Alvarez 15) - Kimberley (0) 64 (Francisco Navarrete 12)
TORNEO APERTURA 2026 - A2 - RONDA DEL 5° AL 11° PUESTO
Miércoles 10 de junio
Regatas (SF) 72 (Mateo Fabbroni 13) - Argentino 66 (Alejandro Ojeda 19) (Puesto 7)
Jueves 11 de junio
Regatas Coronda 67 (Enzo Gauna 22) - Santa Rosa 75 (Leandro Sasia 23) (Puesto 5)
Centenario 62 (Santiago Fedele 22) - UNL 51 (Mateo Toniolo 22) (Puestos 9 al 11)