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Medrán no toca nada y Colón repetirá la formación por tercer partido consecutivo

Más allá de alguna variante que implementó en el ensayo futbolístico, el DT de Colón Ezequiel Medrán ratificará la formación que igualó con Bolívar

Ovación

Por Ovación

12 de junio 2026 · 10:16hs
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El DT de Colón Ezequiel Medrán apuesta ppr el mismo equipo.

UNO Santa Fe | José Busiemi

El DT de Colón Ezequiel Medrán apuesta ppr el mismo equipo.

Este viernes por la mañana, el plantel de Colón emprendió el viaje en micro con destino a Buenos Aires para enfrentar este sábado desde las 15.30 a Defensores de Belgrano.

Colón repite el equipo para visitar a Defensores de Belgrano

Y para este encuentro, el entrenador sabalero Ezequiel Medrán tiene decidido no tocar nada y en consecuencia, por tercer partido al hilo repetirá la formación titular.

Si bien en el ensayo futbolístico que realizó el jueves, el DT en un momento de la práctica incluyó a Matías Muñoz en lugar de Darío Sarmiento, la realidad indica que el volante ofensivo continuará dentro del equipo titular.

LEER MÁS: Colón busca goles y el principal apuntado es Facundo Callejo

Sin jugadores lesionados ni tampoco suspendidos, Medrán les ratifica la confianza a los mismos jugadores que arrancaron los partidos ante Almirante Brown y Ciudad Bolívar.

Así las cosas, la formación sabalera será con: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Leandro Allende; Ignacio Antonio, Federico Lértora; Julián Marcioni, Darío Sarmiento, Ignacio Lago; y Alan Bonansea.

Colón Medrán formación
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